1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğrenciler maske üretimine katkıda bulunuyor

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri korona virüs ile mücadele kapsamında maske üretmeye başladı.
 22 Mart 2020 22:23
Yazdır
Öğrenciler maske üretimine katkıda bulunuyor

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri korona virüs ile mücadele kapsamında maske üretmeye başladı. Gönüllü olarak maske üretimine destek olan öğrenciler, hafta sonu da maske mesaisi yaparken kimi öğrenciler kendi imkanlarıyla her gün köyden gelerek maske üretimine gönüllü destek veriyor.

Çin'den başlayıp dünyada birçok ülkeye yayılan ve Türkiye'de de görülen korona virüsü salgını sonrası, Salihli Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi El Sanatları Alanı Nakış Dalı ve Moda Tasarım Alanı öğretmen ve öğrencileri maske üretimi için harekete geçip, gönüllü maske üretimine başladı. İki bölümün öğretmen ve öğrencilerinden oluşan 15 kişilik ekip, atölyede maske üretiyor. Atölyede üretilen günlük 500 maskenin ise kamu kurum ve kuruluşlarına gönderileceği öğrenildi.

"Maskeleri kurumlara göndereceğiz"

Korona virüsü önlemi kapsamında kurum olarak maske üretimine başladıklarını belirten okul müdürü Akın Akçeltik, "Üretim şu an 4 öğretmen ve 11 gönüllü öğrencimiz ile devam ediyor. Günde 500 maske üretmeyi hedefliyoruz. Ürettiğimiz maskeleri devlet kurumları olan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Bölge İdari Mahkemelerine gönderiyoruz. Üretimlerimize diğer kurumların talepleri doğrultusunda devam edeceğiz" dedi.

"Aileler destek verdi, çocuklar okula geldi"

Öğrencilerle birlikte tek kullanımlık maske üretimine başladıklarını vurgulayan Moda Tasarım Alanı Şefi Günnehar Duman, "Aileler ile iletişime geçip, çocukların okula gelip, maske üretimine destek vermeleri konusunda destek istedik. Şimdi öğretmen ve öğrencilerimizle burada tek kullanımlık maske üretimi gerçekleştirmekteyiz. Şu an yeni başladık ve günlük 500 adet maske üretmeyi hedefliyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu sayımızı artırmak istiyoruz" diye konuştu.

"Maske üretmek için köyden geliyorum"

Okul El Sanatları Alanı 11. sınıf öğrencisi Merve Parlak ise, "Öğretmenim beni telefon ile arayıp, korona virüs ile mücadele kapsamında okul olarak maske üretimine başlayacaklarını söyledi. Ben de aileme durumu ilettim, köyde ikamet ettiğim için, ailem de Salihli'ye kendi aracı ile getirip, götüreceğini belirtti. Ben de köyden gelip, burada maske üretimine katkı veriyorum. Maske seferberliğine katkıda bulunduğum için çok mutluyum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Meslek lisesinde kamu kurumları için 100 bin maske üretilecek
22 Mart 2020 12:18		 Hacettepe Üniversitesi, 30 Mart'tan itibaren uzaktan eğitime geçecek
20 Mart 2020 20:10
Dezenfektan üreten meslek lisesi, siparişlere yetişemiyor
19 Mart 2020 21:50		 Öğrenciler maske ihtiyacı için harekete geçti
19 Mart 2020 19:27
İzmirli öğrenciler dezenfektan üretim kapasitesini artırdı
19 Mart 2020 16:36		 Malatya'da öğretmenler koronavirüse karşı maske mesaisinde
19 Mart 2020 15:10
Ankara Üniversitesi'nde koronavirüs testlerine başlandı
19 Mart 2020 13:58		 YKS adaylarına sınav tarihi uyarısı
19 Mart 2020 12:57
Okulda yıkanıp tekrar kullanılabilen maske ürettiler
19 Mart 2020 12:53		 Öğretmen ve öğrencilerin 'Çanakkale' klibi duygulandırdı
18 Mart 2020 16:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:16 - Teröristlerin sınır dışı edilmesinde virüs engeli07:06 - Haydi çocuklar ekran başına06:41 - Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi: 60 günde neler yaşandı?06:30 - Ülkenin batı kesimi parçalı ve çok bulutlu olacak - Haritalı06:10 - Koku ve tat alma kaybı da yaşayanlar virüsü kapmış olabilir05:04 - KKTC ile Lübnan'dan gelen öğrenciler Mersin'de karantinaya alındı01:32 - Erdoğan, Miraç Kandili'ni tebrik eden 'Esma anne'yi aradı01:07 - Soylu: Maske stoklayan fabrikalara süre verdik, el koyabiliriz00:20 - Ek idari izin genelgesinde yer alan 5 önemli düzenleme00:15 - Erbaş'tan korona virüs paylaşımı: Yatsı ezanı sonrası...
00:15 - Türkiye'nin korona virüs mücadelesi: Son 24 saatte neler yaşandı?00:05 - 23 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları23:51 - Görevdeki anne ve babalarını evde bekleyen çocuklardan herkese 'evde kalın' çağrısı23:49 - İstanbul'da bir komiser yardımcısı babası tarafından bıçaklandı23:46 - Amasya'da yasağa uymayan vatandaşları zabıtalar uyardı23:46 - Prof. Ateş Kara'nın, sosyal medya hesabını kullanması gerekiyor23:24 - Genelge yayımlandı. Tüm kamu kurumları esnek çalışmaya geçiyor23:22 - Ayvalık 65 yaş üzeri vatandaşlar için seferber oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Ek idari izin genelgesinde yer alan 5 önemli düzenleme
Erbaş'tan korona virüs paylaşımı: Yatsı ezanı sonrası...
Soylu: Maske stoklayan fabrikalara süre verdik, el koyabiliriz
Türkiye'nin korona virüs mücadelesi: Son 24 saatte neler yaşandı?
Erdoğan, Miraç Kandili'ni tebrik eden 'Esma anne'yi aradı
23 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
Koku ve tat alma kaybı da yaşayanlar virüsü kapmış olabilir
KKTC ile Lübnan'dan gelen öğrenciler Mersin'de karantinaya alındı
Ülkenin batı kesimi parçalı ve çok bulutlu olacak - Haritalı
Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi: 60 günde neler yaşandı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
peter naumoski 1
Italya'da 651 kisinin ölmesi 1
sağlıkçılar için saat 21,00 de alkış yapılması 1
21.03.2020 sahillerin insan dolu olması 1
Toni Morrison 1
the eyes of the darkness kitabı 1
fenerbahce erkek basketbol takımında coronavirüs çıkması 1
Yuval Noah Harari 1
65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı 4
italya'da 627 kişinin ölmesi 1
SON İLANLAR
Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İçişleri Bakanlığı Denetçi Yardımcısı 15 Personel Alacak
Afyon Sultandağı Belediyesi 1 İstatistikçi alacak
Kulu Belediyesi 9 memur almak için ilana çıktı
Burdur Belediyesi 24 Geçici İşçi Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam