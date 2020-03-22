Almanya sokağa çıkmaya sınırlama getirdi
|22 Mart 2020 22:24
|Yazdır
Almanya'da korona virüs salgınına karşı yeni tedbirler alındı. Hükümet, alınan tedbirler arasında temas yasağı ve sokağa çıkmaya kısıtlamalar getirirken, iki kişiden fazla insanın bir araya gelmesini yasakladı.
Almanya Federal Hükümeti, korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla bir dizi yeni önlemler açıkladı. Almanya Başbakanı Angele Merkel, kararların 16 eyalet başbakanı ile birlikte alındığını vurguladı. Merkel, alınan kararların kişilik hak ve hürriyetlerine kısıtlama getirdiğinin farkında olduğunu ifade ederken, korona virüse karşı hala bir ilacın veya aşının geliştirilmediğini vurguladı. Merkel, alınan tedbirler kapsamında halka açık alanlarda kişiler arasında 1,5-2 metre mesafe bırakılması zorunluluğu şartı getirirken, iki kişiden fazla olan topluluklara yasaklandı. Merkel, lokanta, otel, kuaför, dövme salonları, masaj salonları gibi işletmelerin kapatıldığını bildirirken, halka açık yerlerde, dairelerde ve özel tesislerde kutlamaların yasaklandığını kaydetti. Merkel, kısıtlamaların yarından itibaren yürürlüğe gireceğini ve 2 hafta süreceğini duyururken, bu kısıtlamalara uymayanların cezalandırılacağını açıkladı.
Almanya'da bulunan Saksonya ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde ise pazartesi itibariyle sınırlandırılmış sokağa çıkma yasağı başlayacak.
Almanya'da toplam korona virüs vakası 24 bin 809'a, hayatını kaybedenler ise 93'e ulaştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Arap ülkelerinde koronavirüs vakaları artıyor
22 Mart 2020 22:41
|Nepal, Çin ve Hindistan sınırını kapatma kararı aldı
22 Mart 2020 22:23
|Mescidi Aksa koronavirüs nedeni ile tamamen kapatıldı
22 Mart 2020 21:20
|Fransa'da koronavirüsten 9 Türk hayatını kaybetti
22 Mart 2020 21:14
|İran, ABD yönetiminin yardım teklifini kabul etmedi
22 Mart 2020 20:53
|Almanya Başbakanı Merkel kendisini karantinaya aldı
22 Mart 2020 20:38
|İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 5476'ya yükseldi
22 Mart 2020 20:16
|Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı uygulanacak
22 Mart 2020 19:40
|Bulgaristan Cumhurbaşkanı, OHAL yasasını veto etti
22 Mart 2020 19:31
|İtalya'da toplanma yasağına uymayana 5 bin euro ceza
22 Mart 2020 19:26