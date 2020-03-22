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İş Bankası, artık bu saatlerde hizmet verecek

İş Bankası, koronavirüs tedbirleri kapsamında şubelerindeki gişelerden yarından itibaren saat 12.00-17.00 arasında hizmet verileceğini duyurdu.
 22 Mart 2020 22:30
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İş Bankası, artık bu saatlerde hizmet verecek

Türkiye İş Bankası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şubelerindeki gişelerden yarından itibaren saat 12.00-17.00 arasında hizmet verileceğini duyurdu.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre banka, koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında şubelerdeki gişe hizmet saatlerinde değişikliğe gitti.

Banka şubelerindeki gişelerden yarından itibaren saat 12.00-17.00 arasında hizmet verilecek.

İş Bankası müşterileri işlemlerini İşCep, Maximum Mobil ve İnternet Şubesi gibi şube dışı kanallardan evden çıkmadan günün her saati gerçekleştirebiliyor.

İş Bankası'nın, konuya ilişkin aldığı tedbirler internet sitesi, sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebiliyor.
Anadolu Ajansı
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