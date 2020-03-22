İş Bankası, artık bu saatlerde hizmet verecek
İş Bankası, koronavirüs tedbirleri kapsamında şubelerindeki gişelerden yarından itibaren saat 12.00-17.00 arasında hizmet verileceğini duyurdu.
|22 Mart 2020 22:30
|Yazdır
Türkiye İş Bankası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şubelerindeki gişelerden yarından itibaren saat 12.00-17.00 arasında hizmet verileceğini duyurdu.
İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre banka, koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında şubelerdeki gişe hizmet saatlerinde değişikliğe gitti.
Banka şubelerindeki gişelerden yarından itibaren saat 12.00-17.00 arasında hizmet verilecek.
İş Bankası müşterileri işlemlerini İşCep, Maximum Mobil ve İnternet Şubesi gibi şube dışı kanallardan evden çıkmadan günün her saati gerçekleştirebiliyor.
İş Bankası'nın, konuya ilişkin aldığı tedbirler internet sitesi, sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebiliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Teröristlerin sınır dışı edilmesinde virüs engeli
23 Mart 2020 07:16
|Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi: 60 günde neler yaşandı?
23 Mart 2020 06:41
|KKTC ile Lübnan'dan gelen öğrenciler Mersin'de karantinaya alındı
23 Mart 2020 05:04
|Genelge yayımlandı. Tüm kamu kurumları esnek çalışmaya geçiyor
22 Mart 2020 23:24
|Bankalar, 12:00'den sonra çalışma kararı aldı
22 Mart 2020 22:50
|Gençlik liderleri öğrencilere 'online' misafir oluyor
22 Mart 2020 22:12
|Bakan Koca: 9 yaşlı hasta daha hayatını kaybetti
22 Mart 2020 22:06
|Terminale biletli yolcu dışında girişlere izin verilmedi
22 Mart 2020 21:36
|Aydın'da sağlık çalışanları otobüslere ücretsiz binecek
22 Mart 2020 21:03
|Drift yapan sürücüye 6 bin 141 lira ceza
22 Mart 2020 20:58