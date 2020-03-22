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Bankalar, 12:00'den sonra çalışma kararı aldı

Türkiye Bankalar Birliği, bankaların çalışma saatlerinde Koronavirüs salgını nedeniyle değişikliğe gitti. Türkiye Bankalar Birliği'nin aldığı karara göre banka şubeleri artık öğlen 12:00 ile akşam 17:00 saatleri arasında hizmet verecek.
 22 Mart 2020 22:50
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Bankalar, 12:00'den sonra çalışma kararı aldı

Türkiye Bankalar Birliği, bankaların çalışma saatlerinde Koronavirüs salgını nedeniyle değişikliğe gitti. Türkiye Bankalar Birliği'nin aldığı karara göre banka şubeleri artık öğlen 12:00 ile akşam 17:00 saatleri arasında hizmet verecek.

Bankalar Birliği'nin açıklaması aynen şöyle:

Toplum sağlığının korunmasi icin Hükümetin, TC Sağlık Bakanlığı'nın ve Dünya Sağlık Örgütü'nün talimatları ve açıklamaları çerçevesinde, müşterilerin bankacılık işlemlerini sağlıklı olarak ve aksamadan sürdürebilmelerini teminen gerekli önlemler uygulanmaktadır.

Bu çerçevede, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından, takdiri üyelere ait olmak üzere, tavsiye niteliğindeki aşağıdaki kararlar alınmıştır:

Müşterilere doğrudan hizmet veren şubeler ve hizmet birimlerinin çalışma saatleri ile müşteri kabul saatleri 12:00-17:00 olarak belirlenmiştir.

İsteyen bankalar, çalışma ve müşteri kabul saatlerini esnek olarak belirleyebilecektir, bankalar, şubelerin ve hizmet birimlerinin çalışma ve müşteri kabul saatleri hakkında müşterini bilgilendireceklerdir, şube ve hizmet birimlerinde yakın temasın ve kalabalık ortamın oluşmasının önlenmesine yönelik gerekli tebdirler alınabilecektir, yüksek rikli ve kalabalık alanlardaki şubeler hizmet dışı tutulabilecektir, bankacılık hizmetlerinin dijital ortamlardan yapılması hususunda alternatif hizmet kanallarından kesintisiz hizmet verilmeye devam edilecektir.

Müşterilerimizin bankaların açıklamalarını takip etmeleri, işlemlerinde dijital kanalları kullanmaları salgınla mücadeleye çok önemli destek olacaktır.

Kamuoyunun, toplum sağlığının korunması ve sürdürülmesi açısından zorunlu görülen bu önlemleri ve uygulamaları anlayışla karşılayacağına, bu sayede salgının yayılmasının önlenmesine birlikte katkı sağlayacağımıza inanıyoruz.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saygılarımızla,

Türkiye Bankalar Birliği
Memurlar.Net
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