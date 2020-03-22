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Antalyalılar 'evde kaldı', sahil boşaldı

ANTALYA'da koronavirüs önlemleri kapsamında uzmanların 'evde kalın' uyarısına kulak veren kent sakinleri, kışın en soğuk günlerinde dahi hafta sonu boş kalmayan Konyaaltı Sahili'ne gitmedi. Sahilde çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu az sayıda kişi olduğu görüldü.
 22 Mart 2020 22:36
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Antalyalılar 'evde kaldı', sahil boşaldı

ANTALYA'da koronavirüs önlemleri kapsamında uzmanların 'evde kalın' uyarısına kulak veren kent sakinleri, kışın en soğuk günlerinde dahi hafta sonu boş kalmayan Konyaaltı Sahili'ne gitmedi. Sahilde çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu az sayıda kişi olduğu görüldü.

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve yüz binlerce insanı etkileyen, 13 binin üzerinde insanın yaşamını yitirmesine neden olan koronavirüs, tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. Geç de olsa virüsün geldiği Türkiye'de de başta Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olmak üzere çok sayıda önlem alındı. Son olarak özellikle 65 yaş üstü kişiler başta olmak üzere toplumun her kesimine 'evde kalın' çağrısı yapılarak, sokağa çıkmamaları ve sosyal izolasyona önem vermeleri istendi.

ÇOĞUNLUKLA GENÇLER DIŞARI ÇIKTI

Turizm kenti Antalya'da bu uyarıya büyük ölçüde uyuldu. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, kışın soğuk günlerde dahi hafta sonlarını yoğun geçirirken bugün hava sıcaklığının 20 dereceyi aşmasına rağmen sahilde az sayıda insanın olduğu görüldü. Bunların büyük kısmını gençler oluştururken denize girenlerin de olması dikkati çekti. Sahil bandında yürüyüş yapanların da yine çoğunlukla gençlerden oluştuğu gözlendi.

Denize girenlerden Yusuf Öztürk, yaz- kış her mevsim spor yapıp ardından denize girdiğini söyledi. Uzmanların virüsten korunmak için dışarı çıkılmaması yönündeki uyarısı hatırlatılan Öztürk, ?Evet doğru bir uyarı ancak sosyal mesafeyi koruyorum, sağlığıma dikkat ediyorum. Birazdan eve gidip dışarı çıkmayacağım" dedi.

Denizin keyfini süren emekli öğretmen Erol Özcan (62) ise "Denizde yüzdüm, sporumu yaptım. Birazdan gazetelerimi alıp eve gideceğim ve televizyon izleyip dışarı çıkmayacağım" dedi.
DHA
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