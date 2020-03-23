23 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
|23 Mart 2020 00:05
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1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde "Kovid-19" gündemli basın açıklaması yapacak.
(Ankara/13.00)
EKONOMİ
1- TÜİK, mart ayı Tüketici Güven Endeksi ile ocak ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yapacak.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
GÜNCEL
1- Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden "uzaktan eğitim" dersleri başlayacak.
(09.00)
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