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2020 \ Koronavirüs nedeniyle verilen izinler

Genelge yayımlandı. Tüm kamu kurumları esnek çalışmaya geçiyor

İhtiyacı karşılayacak kadar asgari personelin bulundurulması şartıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemi uygulanabilmesine ve idari izin verilmesine ilişkin Genelge....
 22 Mart 2020 23:24
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Genelge yayımlandı. Tüm kamu kurumları esnek çalışmaya geçiyor

Memurlar.net'te 20 Mart'ta yayımlanan "Kamu kurumları, nöbetçi memur uygulamasına geçebilir!" başlıklı haberi;
Yine, 20 Mart'ta yayımlanan "ABD ve Avrupa Komisyonu, kamuda, uzaktan çalışmaya geçti" başlıklı haberi,
sonrasında, tüm kamu kurumlarında uzaktan çalışmaya geçilebilmesi için üst yöneticilere yetki verildi.

İhtiyacı karşılayacak kadar asgari personelin bulundurulması şartıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemi uygulanabilmesine ve idari izin verilmesine ilişkin Genelge....

Genelge, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı tarafından duyuruldu

Karar, 22 Mart 2020 tarihli mükerrer Resmi Gazete de yayımlandı

Memurlar.net'in notu: Cumhurbaşkanlığının bu kararı bakanlara, vali veya belediye başkanlarına yetki vermektedir.
Bu bağlamda Pazartesi gününden itibaren; merkez veya taşra teşkilatında çalışanlar için için bakanlar, bakanlıklar belirlemiş ise taşra birimleri için valiler, belediyeler için belediye başkanları, diğer kamu kurumları için ise üst yöneticiler iç genelgeler yayımlayarak, esnek çalışmaya dair hususları belirleyecektir.

Memurlar.Net
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