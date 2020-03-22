Prof. Ateş Kara'nın, sosyal medya hesabını kullanması gerekiyor
|22 Mart 2020 23:46
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Koronavirüs salgını boyunca sosyal
medyadan paylaşımlarda bulunması, yanlış bilgilendirmeleri düzeltmesi, sık sık
açıklamalar yapması çok yararlı olmuştur. Bu konuda hem Bakan beyi, hem de bakan
beyin iletişim danışmanlarını tebrik ediyoruz.
Bakan Koca'nın açıklamaları sayesinde;
1- Toplum sağlıklı bilgilere kaynağından ulaşmıştır.
2- Sahte hesaplar üzerinden yapılan bilgi kirliliği son bulmuştur.
Ancak, Bilim Kurulu üyelerine basına açıklama yapma izni verildikten sonra, Bilim Kurulu üyeleri sosyal medyadan paylaşımda bulunmak yerine sadece TV'lerden açıklama yapmaktadır. Oysaki bilgi edinme kaynağının çok önemli bir kısmı internete sosyal medyaya kaymıştır.
Bilim Kurulu üyelerinin, özellikle Ateş Kara ve Alpay Azap'ın, twitter onaylı, yani mavi tıklı resmi hesapları dahi bulunmamaktadır. Sadece Prof. Ateş Kara adına açılan 3 veya 4 hesap bulunmaktadır. Memurlar.net olarak Ateş Kara'ya teyit ettirdikten sonra resmi hesabının https://twitter.com/AtesAtesKara adresi olduğu konusunda bir bilgilendirme dahi yaptık. Tıklayınız. Memurlar.net'in bilgilendirmesi sonrasında hesabın takipçi sayısı 900'den 80 bine ulaşmıştır. Prof. Dr. Alpay Azap'ın resmi hesabının ne olduğunu ise hala bilmiyoruz.
Diğer taraftan, Prof Ateş Kara resmi sosyal medya hesabından bugüne değin 5-6 paylaşımda bulunmuştur. Az paylaşımda bulunduğu gibi, sosyal medyada kendisi adına yapılan paylaşımların da doğru olup olmadığı bilinememektedir.
Örneğin aşağıdaki açıklamanın Prof. Ateş Kara tarafından yapıldığı iddia edilmektedir, ancak bu açıklama Ateş Kara hoca'nın resmi sosyal medya hesabında bulunmamaktadır.
Sağlık Bakanlığının, Bilim Kurulu üyelerine, sosyal medya hesaplarının yönetimi konusunda, yardımcı olması gerekmektedir.
İşte Prof. Ateş Kara'nın yaptığı iddia edilen ama doğru olup olmadığı bilinmeyen önemli açıklama
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