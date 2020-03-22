1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da bir komiser yardımcısı babası tarafından bıçaklandı

İstanbul'da bir komiser yardımcısı, babası tarafından bıçaklandı.
 22 Mart 2020 23:49
Yazdır
İstanbul'da bir komiser yardımcısı babası tarafından bıçaklandı

İstanbul'da bir komiser yardımcısı, babası tarafından bıçaklandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Zafer Mahallesi Kurultay Sokak'taki adreste, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Hasan Y. ile babası arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba Hayati Y, oğlunu göğsünden ve karnından bıçakla yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan komiser yardımcısı, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesine sevk edildi.

Baba Hayati Y'nin ise olaydan kısa süre sonra Yenibosna 75. Yıl Polis Merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.

Hasan Y'nin hayati tehlikesi sürüyor.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gaziantep'te 4 milyon liralık gümrük kaçağı ürün ele geçirildi
22 Mart 2020 21:08		 Türk Harb-İş Sendikası Şube Başkanı ölü bulundu
22 Mart 2020 20:43
Yunanistan'ın attığı plastik mermi sığınmacıyı gözünden etti
22 Mart 2020 20:23		 Kayıp uzman çavuş FETÖ'cülerle çatışmış!
22 Mart 2020 17:33
Baş ağrısı şikayetiyle geldiği hastanede doktora saldırdı
22 Mart 2020 15:23		 Karantina servisine alınmayan şahıs, güvenlik görevlilerini bıçakladı
22 Mart 2020 00:26
İstanbul'da hasta yakını, iki güvenlik personelini yaraladı
21 Mart 2020 22:14		 Köy muhtarı evinde çıkan yangında yaralandı
21 Mart 2020 22:08
Niğde'de kaldırımdaki tabut polisi harekete geçirdi
21 Mart 2020 17:34		 14 gün kuralını ihlal eden bir kişiyi polis yakaladı
21 Mart 2020 16:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:16 - Teröristlerin sınır dışı edilmesinde virüs engeli07:06 - Haydi çocuklar ekran başına06:41 - Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi: 60 günde neler yaşandı?06:30 - Ülkenin batı kesimi parçalı ve çok bulutlu olacak - Haritalı06:10 - Koku ve tat alma kaybı da yaşayanlar virüsü kapmış olabilir05:04 - KKTC ile Lübnan'dan gelen öğrenciler Mersin'de karantinaya alındı01:32 - Erdoğan, Miraç Kandili'ni tebrik eden 'Esma anne'yi aradı01:07 - Soylu: Maske stoklayan fabrikalara süre verdik, el koyabiliriz00:20 - Ek idari izin genelgesinde yer alan 5 önemli düzenleme00:15 - Erbaş'tan korona virüs paylaşımı: Yatsı ezanı sonrası...
00:15 - Türkiye'nin korona virüs mücadelesi: Son 24 saatte neler yaşandı?00:05 - 23 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları23:51 - Görevdeki anne ve babalarını evde bekleyen çocuklardan herkese 'evde kalın' çağrısı23:49 - İstanbul'da bir komiser yardımcısı babası tarafından bıçaklandı23:46 - Amasya'da yasağa uymayan vatandaşları zabıtalar uyardı23:46 - Prof. Ateş Kara'nın, sosyal medya hesabını kullanması gerekiyor23:24 - Genelge yayımlandı. Tüm kamu kurumları esnek çalışmaya geçiyor23:22 - Ayvalık 65 yaş üzeri vatandaşlar için seferber oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Ek idari izin genelgesinde yer alan 5 önemli düzenleme
Erbaş'tan korona virüs paylaşımı: Yatsı ezanı sonrası...
Soylu: Maske stoklayan fabrikalara süre verdik, el koyabiliriz
Türkiye'nin korona virüs mücadelesi: Son 24 saatte neler yaşandı?
Erdoğan, Miraç Kandili'ni tebrik eden 'Esma anne'yi aradı
23 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
Koku ve tat alma kaybı da yaşayanlar virüsü kapmış olabilir
KKTC ile Lübnan'dan gelen öğrenciler Mersin'de karantinaya alındı
Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi: 60 günde neler yaşandı?
Haydi çocuklar ekran başına
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
italya'da 627 kişinin ölmesi 1
Yuval Noah Harari 1
Italya'da 651 kisinin ölmesi 1
peter naumoski 1
sağlıkçılar için saat 21,00 de alkış yapılması 1
21.03.2020 sahillerin insan dolu olması 1
the eyes of the darkness kitabı 1
65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı 4
fenerbahce erkek basketbol takımında coronavirüs çıkması 1
Toni Morrison 1
SON İLANLAR
Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İçişleri Bakanlığı Denetçi Yardımcısı 15 Personel Alacak
Afyon Sultandağı Belediyesi 1 İstatistikçi alacak
Kulu Belediyesi 9 memur almak için ilana çıktı
Burdur Belediyesi 24 Geçici İşçi Alacak
Muğla Datca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam