Erbaş'tan korona virüs paylaşımı: Yatsı ezanı sonrası...
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "KOVID-19 salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla yarından itibaren yatsı ezanı sonrası tüm camilerimizden dua sesleri yükselecektir" dedi.
|23 Mart 2020 00:15
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "KOVID-19 salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla yarından itibaren yatsı ezanı sonrası tüm camilerimizden dua sesleri yükselecektir. Vatandaşlarımızı evde kalmaya, tedbirlere hassasiyetle uymaya ve tek yürek olup dua etmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
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