Ek idari izin genelgesinde yer alan 5 önemli düzenleme

22 Mart 2020 tarihli mükerrer Resmi Gazetede, Cumhurbaşkanlığınca, ek idari izin genelgesi yayımlanmıştır.

Genelgede, kamu kurumlarına uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma için yetki verilmesinin yanı sıra bazı önemli düzenlemeler daha bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir:

1- Dönüşümlü çalışacak olanlar bu sürede idari izinli sayılacaktır.

2- Uzaktan çalışanlar ile Cumhurbaşkanlığı'nın ilk genelgesiyle idari izinli sayılmış olanlar görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak. Bu husus, fiilen çalışma şartı aranan mali haklar için önemlidir. Bazı ek ödemeler, döner sermayeler bu yüzden kesilmekteydi. Bu genelge gereğince kesinti olmaması gerekmektedir.

3- İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahalini terk edemeyecek. Hizmetlerine ihtiyaç duyulduğu anda görevlerine dönmek zorundadırlar.

4- Cumhurbaşkanlığı'nın ilk genelgesiyle idari izinli sayılanlar, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edilecek.

5- Cumhurbaşkanlığı'nın ilk genelgesinde, okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın personele yıllık izin alma, yıllık izni yoksa mazeret izni alma hakkı verilmişti. Ek İdari İzin Genelgesinde ise bu durumdaki personele, kamu kurumlarınca belirlenecek usul ve esaslar doğrultusunda, idari izin verilmesi istenmiştir.