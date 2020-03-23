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Koku ve tat alma kaybı da yaşayanlar virüsü kapmış olabilir

Çin'den dünayaya yayılan ve büyük bir sağlık krizine dönüşen koronavirüs salgınında yeni belirtiler ortaya çıktı. Daha önce ağırlıklı olarak kuru öksürük, yüksek ateş gibi belirtiler rastlanan hastalarda şimdi de koku ve tat duyusu kaybının koronavirüs semptomları arasında yer alabildiği belirtildi. Profesör Nirmal Kumar, "Genç hastalarda öksürük ve ateş gibi önemli semptomlar bulunmayabilir, ancak sadece koku ve tat alma duyusu kaybı olabilir, bu da bu virüsün burunda tutunduğunu gösteriyor." dedi.
 23 Mart 2020 06:10
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Koku ve tat alma kaybı da yaşayanlar virüsü kapmış olabilir


İngiltere'de önde gelen kulak burun boğaz (KBB) uzmanlarından olan Profesör Nirmal Kumar, Sky News'e yaptığı açıklamada, ateş ve öksürük gibi daha yaygın semptomlar görülmeyen bazı Kovid-19 hastalarının koku ve tat alma duyularını kaybettiğini söyledi.

GENÇLERDE GÖRÜLEN SEMPTOMLAR!

Bu semptomları yaşayanlardan kendilerini izole etmelerini isteyen Kumar, "Genç hastalarda öksürük ve ateş gibi önemli semptomlar bulunmayabilir, ancak sadece koku ve tat alma duyusu kaybı olabilir, bu da bu virüsün burunda tutunduğunu gösteriyor." dedi.

İYİLEŞTİ ANCAK HALA TAT VE KOKU DUYULARI GERİ GELMEDİ

11 Mart'ta Kovid-19 testi pozitif çıkan İngiltere Hasta Güvenliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Nadine Dorries, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, büyük ölçüde iyileştiğini ancak hala koku ve tat duyularının geri gelmediğini ifade etmişti.
Anadolu Ajansı
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