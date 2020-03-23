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Siyasiler de 'evde kal'dı

Çam: Evde sıcak ekmek yapmaya başladım. Satır: Kolonya koleksiyonumu inceliyorum. Ekinci: Evde üç odam varmış!
 23 Mart 2020 07:30
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Siyasiler de 'evde kal'dı

Koronavirüs ile mücadelede hükümet özellikle yaşlı ve kronik hastaların evden çıkmamaları konusunda uyarıda bulunurken; siyasiler de vatandaşlara örnek olmak için evden çalışmaya başladı.

Siyasiler de zorunda olmadıkça evlerinden çalışmalarını yürütüyor. Sosyal medya hesaplarından yaptıkları "evde hayat var" "evde kal" paylaşımlarıyla birbirlerine mesaj gönderen siyasiler, bu mesajları bir düelloya çevirdi. Evde günlerini nasıl geçirdiklerini fotoğraflarla anlatan milletvekilleri, birbirlerini etiketleyerek diğerlerinin neler yaptığını soruyor. Siyasilerin yaptığı paylaşımlardan bazıları şöyle:

YÜKSEK LİSANSA ÇALIŞIYORUM

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız: Geçenlerde kitap fuarından aldığım bir kitaba başladım. Bir yandan da yüksek lisans gereklerini yerine getirmeye çalışıyorum: Birinden yorulunca, diğerine.

YEMEKLERİMİ ÖZLEMİŞLER

AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan: Benim için dolu dolu bir ev süreci var. Yemeklerimi özleyenler bayram ediyor. Çocuklarıma kitap okuyorum. Oyunlar oynuyoruz, Kur'an talimlerimiz için de bulunmaz bir fırsat.

KİTAP OKUYORUM

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu: Ben de zor ama bir o kadar da fırsata dönüştürülmesi gereken günleri evimde ailem ile birlikte geçiriyorum. Kahve tadında kitabımı okuyor ve tam da bu nedenden #evdehayatvar diyorum.

EVDE ÜÇ ODAM VARMIŞ

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci: #EvdeHayatVar tabi ki, hem sevdiklerimizin hem kendimizin sağlığı İçin hiç evde olmadığım kadar evdeyim. Evimin üç odası olduğunu keşfettim ve okumaya başlayıp bir türlü bitiremediğim kitaplarımı okuyorum

ÖZCAN: PABLO'YA AYAK UYDURUYORUZ

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan: Emir Han ile birlikte Pablo'ya ayak uyduruyoruz, Yaşlanmışız ben biraz geride kalıyorum, ama sevgi varsa yorgunluk yerini neşeli koşuşturmacaya bırakıyor. Sevgi, hayata bizleri bağlayan en büyük bağ ve sevgi varsa #EvdeHayatVar biliyoruz."

ÇAM: EVDE SICAK EKMEK YAPMAYA BAŞLADIM

"AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam: #Evdehayatvar diyip evden çalışıyoruz. Kızımla aynı odada çalışmak, sohbet etmek bana çok iyi geldi. Hem kendi sağlığımız hem de halkımızın sağlığını korumak için tedbirlerimizi aldık #evdekal kuralına uyuyoruz. Bekleyen kitapları okumaya, aile sohbetlerine ve sıcak ekmeklerimizi yapmaya başladık. Milletvekilleri evden mesaj verdi

SATIR: KOLONYA KOLEKSİYONUMU İNCELİYORUM

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Belma Satır: Tabi ki ben de evdeyim. Kolonya koleksiyonumu inceliyorum. Bu süreçte rahatlıkla #evdekal bana uyar, kolonyalarım yeter ve artar inşallah.

Damla Peker

Türkiye
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