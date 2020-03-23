1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çalışanlar, emekli maaş ve ikramiyelerini nasıl öğrenebilir?

Memurların ve işçilerin en fazla merak ettikleri ve bazen de öğrenmek için ücret ödedikleri konulardan birisi de ne zaman emekli olacakları ile emekli olduklarında ne kadar emekli maaşı ve ikramiyesi alacaklarıdır.
 23 Mart 2020 07:35
Yazdır
Çalışanlar, emekli maaş ve ikramiyelerini nasıl öğrenebilir?

Bu yazımızda memurların, Bağ-Kur'lular ve işçilerin hiçbir yardım almaksızın kendi kendilerine ne zaman ve kaç yaşında emekli olacakları ile ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alacaklarının hesabını anlatmaya çalışacağız.

Maalesef bu konularda masum memurların bilgisizliğinden yararlanan simsarların türediğini görünce bu konuyu yazma gereği duyduk. Bu yazımızın sonunda memurların, Bağ-Kur'luların ve işçilerin kendi kendilerine hem ne zaman emekli olacaklarını hem de ellerine geçecek emekli maaşlarını ve ikramiyelerini kuruşu kuruşuna öğrenmeleri mümkün olacaktır.

MEMUR, İŞÇİ VE BAĞ-KURLULAR NE ZAMAN EMEKLİ OLACAĞINI NASIL ÖĞRENECEKLER?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan emekli maaş programı ile emekli olacaklar gerekli verileri girerek emekli maaşlarını ve alacakları ikramiye tutarlarını hesaplayabilmektedirler. Bunun için SGK'nın internet sayfasında yer alan https://uyg.sgk.gov.tr/HizmetH... adresine girerek sadece bazı bilgileri ekranda gördüğünüz kutucuklara yazmanız yeterli olacaktır. Bu işlemleri internet kullanmasını bilen ve belirttiğimiz adresi yazabilecek kadar bilgisi olan herkesin yapması mümkündür.

1- Her memur doğum tarihini yazabilir. 2- Cinsiyetini işaretleyebilir. 3- 4/c (Devredilen Emekli Sandığı) kapsamındaki hizmetlerinizi yani memuriyet başlangıç ve bitiş tarihlerini yazabilirsiniz. 4- Görevden ayrılıp yeniden göreve başlamışsanız her biri için başlangıç ve bitiş tarihlerini "Ekle" butonunu kullanarak belirtebilirsiniz. 5- 4/a (Devredilen SSK) yani sigortalı çalıştığınız süreler, 4/b (Devredilen Bağ-Kur) ve diğer (506 SK/20.Md tabi geçen) hizmetleriniz varsa ilgili alandan hizmetlerinizi ekleyiniz.

Bu veriler kutucuklara girildikten sonra karşınıza hesapla butonu çıkacaktır. Hesapla butonuna bastıktan sonra ise tabi olduğunuz emekli yaşınız ve tabi olduğunuz hizmet süreniz ortaya çıkacaktır. İşte bu kadar basit bir işlem için kimseye paranızı kaptırmayın diyoruz.

Aynı şekilde SSK'lı işçilerde ne zaman ve kaç yaşında emekli olacaklarını https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman... adresine girerek istenen bilgileri yazmanız halinde öğrenebilirler.

Ayrıca, Bağ-Kur'a tabi olanlarda ne zaman ve kaç yaşında emekli olacaklarını https://uyg.sgk.gov.tr/EMEKTAR... adresine girerek istenen bilgileri boş kutucuklara yazarak öğrenebilirler.

NE KADAR EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYE ALACAKSINIZ?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının internet sayfasında yer alan https://uyg.sgk.gov.tr/Ikramiy... adresine girerek sadece bazı bilgileri ekranda gördüğünüz kutucuklara yazmanız yeterli olacaktır. (https://www.memurlar.net/hesap... bu adresten ise daha az bilgi ile emekli maaş ve ikramiyesi öğrenilebilir) Bu işlemleri internet kullanmasını bilen ve belirttiğimiz adresi yazabilecek kadar bilgisi olan herkesin yapması mümkündür.

Öncelikle bordronuzdaki bilgileri kutucuklara yazarak emekli maaşınızı hesaplayabiliriz. Yani her memur derece ve kademesini kutucuklara yazabilir. Ayrıca, ek göstergenizi de bordronuzdan öğrenebilirsiniz. Yine kıdem yılınız da bordronuzda yer almaktadır. Yani özetle kutucuklara yerleştireceğiniz bütün bilgiler bordronuzda yer almaktadır.

Bu veriler kutucuklara girildikten sonra karşınıza hesapla butonu çıkacaktır. Hesapla butonuna bastıktan sonra ise ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alacağınız ortaya çıkacaktır. İşte bu kadar basit bir işlem için kimseye paranızı kaptırmayın diyoruz. Siz de hem emekli olacağınız yaşınızı, sürenizi ve emekli maaşınızı ve ikramiyenizi hesaplayabilirsiniz. İşte hepsi bu kadar.

Örnek : 30 yıllık bir Şube Müdürünün (Memur, VHKİ, Bilgisayar İşletmeni ve Şef'in maaş ve ikramiyesi şube müdürü ile aynı) emekli maaşını ve ikramiyesini hesaplayalım.

Veriler: Derece; 1, kademe; 4, hizmet yılı; 30, İkramiye yılı; 30, ek gösterge; 2200, Gösterge; 1500, kıdem yılı; 25, (kıdeme yılı en fazla 25 olabilir), aylık tarihi; 01.01.2020 (işaretlenecek kısım)

Bu veriler kutucuklara yazıldıktan sonra hesapla tuşuna basılacak ve Ödenecek Aylık : 3.394, Toplam İkramiye ise: 122.374 olarak hesaplanacaktır.

5510 sayılı Kanun'la memurların emekli ikramiyesinin hesabı değişti mi?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında devlet memuru olanlar da emekli ikramiyesi alabilmektedirler. Ancak, 15.10.2008 tarihinden itibaren memur olanlar için 5434 sayılı Kanun'un Ek 82'nci madde hükmü, eski memur için ise 5434 sayılı Kanun'un 89'uncu madde hükmü uygulanacaktır.

Hem eski memurlar hem de yeni memurların emekli ikramiye hesabı aynıdır. Her ikisi için de emekli ikramiyesi tutarları her tam fiili hizmet yılı için aylık bağlamaya esas tutarın bir aylığı olarak verilmektedir. Her ikisi için de 30 hizmet yılı sınırı kaldırılmıştır.

Yeni memurlar emekli olacakları tarihte devlet memuru olmayıp, SSK veya Bağ-Kur'lu olurlarsa Emekli Sandığı'nca veya Bağ-Kur veya SSK'lı olarak aylık bağlansa dahi emekli ikramiyesi alamıyorlar. Eski memurlar bu durumda alabiliyor iken yeni memurlar bu durumda alamıyorlar. Bu durum eski ve yeni memurlar açısından önemli bir farklılıktır.

SSK'LILAR EMEKLİ MAAŞINI NASIL HESAPLAYACAKLAR?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının internet sayfasında yer alan https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHe... adresine girerek sadece bazı bilgileri ekranda gördüğünüz kutucuklara yazmanız yeterli olacaktır. Bu işlemleri internet kullanmasını bilen ve belirttiğimiz adresi yazabilecek kadar bilgisi olan herkesin yapması mümkündür.

Bağ-Kur'lular emekli maaşını nasıl hesaplayacaklar?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının internet sayfasında yer alan https://uyg.sgk.gov.tr/WS_EMEK... adresine girerek sadece bazı bilgileri ekranda gördüğünüz kutucuklara yazmanız yeterli olacaktır. Bu işlemleri internet kullanmasını bilen ve belirttiğimiz adresi yazabilecek kadar bilgisi olan herkesin yapması mümkündür.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen adreslerdeki veriler kutucuklara girildikten sonra karşınıza sorgula butonu çıkacaktır. Sorgula butonuna bastıktan sonra ise karşınıza size ait bilgiler ve hesapla butonu çıkacaktır. Yapmanız gereken ise sadece hesapla butonuna basarak ne kadar emekli maaşı ve ek ödeme alacağınızı öğrenebilirsiniz. İşte bu kadar basit bir işlem için kimseye paranızı kaptırmayın diyoruz. Siz de hem emekli olacağınız yaşınızı, sürenizi ve emekli maaşınızı ve ikramiyenizi hesaplayabilirsiniz. İşte hepsi bu kadar.

Ahmet Ünlü
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Kısa çalışma ödeneği başvuruları yarın alınacak'
22 Mart 2020 09:22		 İki milyon haneye bin TL 10 günde hesaplarda
21 Mart 2020 10:35
Çalışanını koru, 3 maaş devletten
21 Mart 2020 09:36		 'İhtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destek vereceğiz'
20 Mart 2020 11:34
Koronavirüsün nerede bulaştığı neden önemli?
19 Mart 2020 08:18		 Kronik hastaların son raporu geçerli sayılacak
18 Mart 2020 15:09
BES'te katılımcı sayısı 7 milyona yaklaşıyor
18 Mart 2020 10:03		 16 yıl sonra şehit sayıldı
16 Mart 2020 08:43
Bankalar emekliler için kesenin ağzını açtı
14 Mart 2020 11:18		 Çalışan anneye esnek mesai
14 Mart 2020 10:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:46 - HSK'dan 'adliyelerde esnek çalışma' açıklaması14:42 - İtalya'da, hayatını kaybeden ilk 3 bin kişi incelendi14:40 - Bir banka daha kredi taksiti ödemelerini erteledi14:37 - Sosyal medyadan 'uzaktan eğitim' manzaraları14:35 - İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısında rekor artış14:27 - Kitap siparişleri yüzde 50 arttı14:21 - YÖK Dersleri Platformu öğrencilerin erişimine açıldı14:18 - Feyzioğlu'ndan, koronavirüsten etkilenen avukatlar için destek talebi14:14 - Bakan Selçuk'tan, ertelenen EKPSS'nin içeriğine yönelik açıklama14:04 - Bankalar koronavirüse karşı ekonomiyi destek paketleriyle savunuyor
13:59 - Bakan Ziya Selçuk'tan Ücretli öğretmenler için açıklama13:57 - Kılıçdaroğlu'ndan 13 maddelik koronavirüs önerisi13:49 - Diyanet, WhatsApp grupları ile manevi destek sunacak13:45 - Kilosu 230 TL, en küçüğü 3 kilo13:41 - Ziraat Katılım'dan işletmelere personel gideri için ek limit13:38 - MSB: 2. Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi13:35 - Ak Parti, infaz indirimi için muhalefeti ziyaret edecek13:32 - Sosyal mesafe önlemi, Almanya'da koronavirüsün yayılmasını durdurmaya başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüsün yarattığı zararlar için açıklanan 100 milyarlık destek paketini yeterli buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ek idari izin genelgesinde yer alan 5 önemli düzenleme
3 banka, kredi ödemelerini erteledi
Virüs Galatasaray'a sıçradı... 2. Başkan'da virüs tespit edildi
Soylu: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Bakan Ziya Selçuk'tan Ücretli öğretmenler için açıklama
4 HDP'li Belediye Başkanı'nın yerine kayyum atandı
Adliye ve noterlerde nöbet sistemine geçildi
Polis karantinadan kaçan kadının etrafını sardı
Çalışanlar, emekli maaş ve ikramiyelerini nasıl öğrenebilir?
Sicil affı geliyor cezalar erteleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
abdürrahim albayrak'ın corona virüs testinin pozitif çıkması 1
italya'da 627 kişinin ölmesi 1
evde tuvalet kağıdı sektirmek 2
Italya'da 651 kisinin ölmesi 1
fenerbahce erkek basketbol takımında coronavirüs çıkması 1
the eyes of the darkness kitabı 1
65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı 4
eba tv'de adnan menderes'in idamının yayınlanması 1
23.03.2020 işe gidenler 4
sağlıkçılar için saat 21,00 de alkış yapılması 1
SON İLANLAR
Erzurum Büyükşehir Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İçişleri Bakanlığı 15 denetçi yardımcısı alacak
Afyon Sultandağı Belediyesi 1 İstatistikçi alacak
Kulu Belediyesi 9 memur almak için ilana çıktı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam