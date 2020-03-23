4 HDP'li Belediye Başkanı'nın yerine kayyum atandı
Batman Belediyesi ile Diyarbakır'ın Silvan, Lice ve Ergani belediyelerine kayyum atandı. Görevden alınan belediye eşbaşkanları gözaltına alındı.
|23 Mart 2020 08:36
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