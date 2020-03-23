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Çek affı geliyor...

Karşılıksız çeke para ve hapis cezası 3 yıl ertelenecek. Çek sahibi tutarın en az yüzde 10'unu hemen, kalanını 3 yılda ödeyecek. Yeni kredilerde kara liste dikkate alınmayacak.
 23 Mart 2020 08:53
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Çek affı geliyor...

Koronavirüs salgını, daha önce başlatılan çalışmaların hızlandırılmasına neden oldu.

Karşılıksız çek nedeniyle verilen hapis cezalarının ekonomik sorunlar nedeniyle ertelenmesine ilişkin çalışma tamamlandı.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, kısa sürede TBMM gündemine getirilecek düzenleme, hapis ve para cezalarının 3 yıl süreyle ertelenmesi ve sicil affi çıkarılmasını içeriyor.

ÖNCE KISMİ ÖDEME

Karşılıksız çek sahibi, ceza ertelemesinden yararlanmak için ilk etapta çek tutarının belli bir oranını ödeyecek (en az yüzde 10'u olduğu ifade ediliyor); kalan tutarı da 3 yıl içinde ödemeyi taahhüt edecek. Çek sahibi, 3 yıl sonunda tüm borcunu öderse karşılıksız çek nedeniyle ortaya çıkan cezalar, tüm sonuçları ile birlikte ortadan kalkacak.

Çalışma, karşılıksız çek nedeniyle bankalarda tutulan kara listeleri de kapsıyor. Kara listede olanların bankalardan kredi alamama sorunu da çözülecek. Mevcut düzenlemede, kara listede olanlara kredi verilmesinde bankacılar sorumlu tutulduğu için risk alınmıyor. AK Parti kurmayları, "Biz yeni yasa ile kara listenin dikkate alınmayacağını belirteceğiz. Yasa hükmü haline getireceğiz" dedi.

Düzenleme, koronavirüs nedeniyle yeni sorunlarla karşılaşan iş sahiplerinin rahatlaması için yeni önlem paketlerinin bir parçası olarak hayata geçirilecek.

Çalışma sırasında ilgili bakanlıklardan bununla ilgili veriler istendi. Adalet Bakanlığı, karşılıksız çek suçundan 300'ün üzerinde kişiyle ilgili kesinleşmiş hapis cezası olduğu, yüzlerce de süren dava bulunduğu bilgisini paylaştı. Ticaret Bakanlığı da karşılıksız çekle ilgili olarak, toplam çeklerin yüzde 3'ünün karşılıksız olduğu bilgisini verdi. En fazla karşılıksız çek sorunu yaşanan yılın 2018 olduğu belirtildi.
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