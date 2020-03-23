Hacettepe Üniversitesi Koronavirüs belirti takvimi yayımladı
|23 Mart 2020 08:55
|Yazdır
Hacetepe Üniversitesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin hazırladığı videoda hastalığın ilk günleri ortaya çıkan belirtileri sıraladı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye'de tedbirler arttırılırken, salgına ilişkin kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları da sürüyor.
Bu kapsamda çalışmalar yürüten Hacettepe Üniversitesi, koronavirüs ile ilgili günler içerisindeki belirtileri gösteren bir belirti takvimi hazırladı.
1-3 GÜN
-Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar
-Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir.
-Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.
4. GÜN
-Boğaz ağrsı şidderlenir. Ses boğuklaşır.
-Yeme ve içmde zorluk yaşanabilir.
-Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar
5. GÜN
-Boğaz ağrısı çok şiddetlenir
-Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir.
-Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur. Eklem ağrıları görülür.
İşte devamı.....
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı... Bakan Koca kararları açıklayacak
23 Mart 2020 14:50
|HSK'dan 'adliyelerde esnek çalışma' açıklaması
23 Mart 2020 14:46
|YÖK Dersleri Platformu öğrencilerin erişimine açıldı
23 Mart 2020 14:21
|Diyanet, WhatsApp grupları ile manevi destek sunacak
23 Mart 2020 13:49
|Çalışma süresi 5 saate düştü, banka önlerinde kuyruklar oluştu
23 Mart 2020 13:07
|Adliye ve noterlerde nöbet sistemine geçildi
23 Mart 2020 13:04
|Emniyet Genel Müdürlüğü iki sınavı erteledi
23 Mart 2020 12:47
|Başkentte yaşlıların kartlı sayaçlarına su yüklemeleri evlerinde yapılacak
23 Mart 2020 12:46
|Bakan Kasapoğlu karantinaya alınanların sayısını açıkladı
23 Mart 2020 12:33
|Çağlayan'da bir mahkeme korona nedeniyle karantinaya alındı
23 Mart 2020 12:26