1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İletişim Başkanlığı'ndan 'koronavirüs vaka' bildirimi

İLETİŞİM Başkanlığı, dünya genelinde koronavirüs salgınının görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
 23 Mart 2020 09:00
Yazdır
İletişim Başkanlığı'ndan 'koronavirüs vaka' bildirimi

İletişim Başkanlığ'nın Twitter hesabında yer alan açıklamada, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 340 bin 400'ü geçtiği, 14 bin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 97 bin 500'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Açıklamaya göre; saat 00.00 itibarıyla ülkelerdeki koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

Türkiye: 1236 vaka, 30 ölüm,

İtalya: 59 bin 138 vaka, 5476 ölüm, 7024 taburcu,

Çin: 81 bin 54 vaka, 3261 ölüm, 72 bin 440 taburcu,

İspanya: 28 bin 603 vaka, 1756 ölüm, 2125 taburcu,

İran: 21 bin 638 vaka, 1685 ölüm, 7635 taburcu,

Fransa: 16 bin 18 vaka, 674 ölüm, 2200 taburcu,

ABD: 38 bin 757 vaka, 400 ölüm, 178 taburcu,

Birleşik Krallık: 5638 vaka, 281 ölüm, 93 taburcu,

Güney Kore: 8897 vaka, 104 ölüm, 2909 taburcu,

Almanya: 24 bin 806 vaka, 93 ölüm, 266 taburcu.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı... Bakan Koca kararları açıklayacak
23 Mart 2020 14:50		 HSK'dan 'adliyelerde esnek çalışma' açıklaması
23 Mart 2020 14:46
YÖK Dersleri Platformu öğrencilerin erişimine açıldı
23 Mart 2020 14:21		 Diyanet, WhatsApp grupları ile manevi destek sunacak
23 Mart 2020 13:49
Çalışma süresi 5 saate düştü, banka önlerinde kuyruklar oluştu
23 Mart 2020 13:07		 Adliye ve noterlerde nöbet sistemine geçildi
23 Mart 2020 13:04
Emniyet Genel Müdürlüğü iki sınavı erteledi
23 Mart 2020 12:47		 Başkentte yaşlıların kartlı sayaçlarına su yüklemeleri evlerinde yapılacak
23 Mart 2020 12:46
Bakan Kasapoğlu karantinaya alınanların sayısını açıkladı
23 Mart 2020 12:33		 Çağlayan'da bir mahkeme korona nedeniyle karantinaya alındı
23 Mart 2020 12:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:46 - HSK'dan 'adliyelerde esnek çalışma' açıklaması14:42 - İtalya'da, hayatını kaybeden ilk 3 bin kişi incelendi14:40 - Bir banka daha kredi taksiti ödemelerini erteledi14:37 - Sosyal medyadan 'uzaktan eğitim' manzaraları14:35 - İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısında rekor artış14:27 - Kitap siparişleri yüzde 50 arttı14:21 - YÖK Dersleri Platformu öğrencilerin erişimine açıldı14:18 - Feyzioğlu'ndan, koronavirüsten etkilenen avukatlar için destek talebi14:14 - Bakan Selçuk'tan, ertelenen EKPSS'nin içeriğine yönelik açıklama14:04 - Bankalar koronavirüse karşı ekonomiyi destek paketleriyle savunuyor
13:59 - Bakan Ziya Selçuk'tan Ücretli öğretmenler için açıklama13:57 - Kılıçdaroğlu'ndan 13 maddelik koronavirüs önerisi13:49 - Diyanet, WhatsApp grupları ile manevi destek sunacak13:45 - Kilosu 230 TL, en küçüğü 3 kilo13:41 - Ziraat Katılım'dan işletmelere personel gideri için ek limit13:38 - MSB: 2. Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi13:35 - Ak Parti, infaz indirimi için muhalefeti ziyaret edecek13:32 - Sosyal mesafe önlemi, Almanya'da koronavirüsün yayılmasını durdurmaya başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüsün yarattığı zararlar için açıklanan 100 milyarlık destek paketini yeterli buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ek idari izin genelgesinde yer alan 5 önemli düzenleme
3 banka, kredi ödemelerini erteledi
Virüs Galatasaray'a sıçradı... 2. Başkan'da virüs tespit edildi
Soylu: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Bakan Ziya Selçuk'tan Ücretli öğretmenler için açıklama
4 HDP'li Belediye Başkanı'nın yerine kayyum atandı
Adliye ve noterlerde nöbet sistemine geçildi
Polis karantinadan kaçan kadının etrafını sardı
Çalışanlar, emekli maaş ve ikramiyelerini nasıl öğrenebilir?
Sicil affı geliyor cezalar erteleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
trt eba tv 1
abdürrahim albayrak'ın corona virüs testinin pozitif çıkması 1
Yuval Noah Harari 1
Italya'da 651 kisinin ölmesi 1
65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı 4
Toni Morrison 1
evde tuvalet kağıdı sektirmek 2
eba tv'de adnan menderes'in idamının yayınlanması 1
23.03.2020 işe gidenler 4
sağlıkçılar için saat 21,00 de alkış yapılması 1
SON İLANLAR
Erzurum Büyükşehir Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İçişleri Bakanlığı 15 denetçi yardımcısı alacak
Afyon Sultandağı Belediyesi 1 İstatistikçi alacak
Kulu Belediyesi 9 memur almak için ilana çıktı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam