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EBA TV canlı yayını başladı, ilk ders Bakan Selçuk'tan

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açılışını yaptığı online ders uygulaması eba tv canlı yayını başladı.
 23 Mart 2020 09:09
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EBA TV canlı yayını başladı, ilk ders Bakan Selçuk'tan

Uzaktan eğitimde ilk ders bugün başladı. Koronavirüs önlemleri kapsamında evler okula dönecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise ilk dersi anlattı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

Yeni ve farklı bir deneyim olduğunu biliyorum. İlk birkaç gün zorlansak da sonrasında süreci sağlıkla yöneteceğimizi biliyorum. Çocuk nasıl öğrenir koşullar imkanlar nasıl olmalı hepsi bilgimizde. Bu süreci yönetirken her tabloya alternatif çözümlerimiz var. Lütfen bizlere güvenin.

57 bin okulla yaptığımız elbette burada mümkün olmayacak. Ancak biliniz ki son tahlil de her şey yapılacak. Diğer yanlardan sizlerden öğretmenlik yapmanızı ve evinizi okula çevirmenizi beklemiyoruz. Gayemiz o çocuklarınız okuldan derslerinden kopmasın.

Değerli ailelerimiz bu süreçte en büyük destekçimiz sizler olacaksınız. Evde küçük kardeşlerimiz varsa lütfen çocuklarımızın derslerini dinlemesine özen gösterin. Çocuklarımız derslerine başlamadan önce mutlaka kahvaltılarını yapmış olsunlar.

Çocuğunuzun uzaktan eğitimdeyken dikkatini dağıtacak şeylerden uzak durun lütfen. Uzaktan eğitimde dersler ebetteki okullardaki kadar uzun olmayacak.

Bizler bu açığı çocuklarımızın en iyi kitap okuyarak atlatmasını sağlayabiliriz. Sizler de okuyarak onlara destek olmaya gayret edin.

Araştırmalar gösteriyor ki kitap okuyan çocuklar sınavlarda ve hayatlarında çok daha başarılı oluyorlar.

Sizler anne baba olarak bu süreçte sakin olun ve sürecin devletin kontrolü altında olduğunu ve güvende olduğunu belirtin. Lütfen çocuklarınızı dinleyin. Her zamankinden daha fazla anlayışınızla bu süreci atlatacağınıza inanıyorum..
Memurlar.Net
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