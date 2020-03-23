MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB:'Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 2 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi'
|23 Mart 2020 09:13
|Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine hava destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, "Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|MSB: 2. Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi
23 Mart 2020 13:38
|Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 203. gününde sürüyor
23 Mart 2020 12:52
|PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 12 şüpheliden 1'i tutuklandı
23 Mart 2020 12:45
|Ankara emniyet mahrem yapılanmasının bilinmeyenlerini anlattı
23 Mart 2020 11:04
|HDP'li 5 belediye başkanına terörden gözaltı
23 Mart 2020 10:35
|Güvenlik güçlerine el bombası atmak üzereyken etkisiz hale getirilmiş
23 Mart 2020 10:27
|MSB: Sızma girişiminde bulunan 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
23 Mart 2020 10:20
|İçişleri Bakanlığı: Mardin'de bir terörist etkisiz hale getirildi
22 Mart 2020 15:15
|MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi
22 Mart 2020 13:42
|FETÖ elebaşı ve Akın Öztürk 150 bin TL ödeyecek
21 Mart 2020 23:23