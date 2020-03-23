TÜBİTAK 5 bin yayını erişime açınca, korsan yayıncılar boş durmadı

Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği (YAYBİR) konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada "Sosyal medyadan duyurulan TÜBİTAK'ın 5000 kitabı erişime açtığı haberde yerli yabancı bir çok eserin hak sahiplerinin izni olmaksızın erişime açılması hukuksuzdur. TÜBİTAK'ın adının kullanarak geçmişte yayınevlerinin ve meslek birliklerimizin çabalarıyla erişime kapatılan bir çok eser ülkemizin koronavirüsle mücadele ettiği bugünlerde bir boşluk bularak paylaşılmış olması üstelik TÜBİTAK adı kullanılarak yapılmışı olması şaşırtıcı ve düşündürücüdür" denildi.

"ARŞİVİN ERİŞİMLERE KAPATILMASI KONUSUNDA YETKİLİLERİ GÖREVE DAVET EDİYORUZ"

"Çok zor günler geçiren ve gelecekte de kolay günlerin bizleri beklemediği günler olduğu düşünüldüğünde bu eylem 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunuyla korunan yazar, çevirmen ve yayınevlerinin haklarına tecavüzdür, hırsızlıktır" denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yayıncılık sektörü bu zor günlerde 'evde kal' 'Evdeyim okuyorum' 'Yazarlar evde kitaplarını okuyor' kampanyalarıyla toplumla ve okuruyla dayanışma içindedir. Bir çok yayıncımız kendi isteğiyle eğitim ve öğretimde kullanılmak üzere fedakarlık yaparak bir çok içeriğini erişime açmışken bu türlü hak ihlallerine maruz kalmaktan ve bu kaynaklara erişimin artarak devam etmesinden son derece kaygı duymaktayız.

Bizler yayıncılar olarak telif hakları bilincinin yükseltilmesi, yaratıcı kültürel mirasımızın korunması ve sürekliliği için okurlarımızın telifsiz eserler konusunda hassas davranmasını çok önemsiyoruz.

Yayıncılar olarak başta meslek birliğimiz YAYBİR olmak üzere çeşitli meslek birliklerimiz girişimlerde bulunarak ilan edilen arşivi en kısa zamanda erişime kapatılması için harekete geçtik.