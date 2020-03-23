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'Evde kalın' uyarısına rağmen ormanda güreş tuttular

Koronavirüs önlemleri kapsamında "evde kalın" uyarısına rağmen bir grup genç Arnavutköy'de ormanlık bir alana gelerek güreş tuttu. Gençler o anları bir de sosyal medyadan paylaştı.
 23 Mart 2020 09:38
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'Evde kalın' uyarısına rağmen ormanda güreş tuttular

Dünyayı saran korona virüs nedeniyle okul, cami ve iş yerlerinin kapatılmasının ve yetkililerin "evde kalın" uyarılarının ardından tüm Türkiye'de hayat adeta durdu. Son olarak 65 yaş üstü ve özellikle kronik rahatsızlığı olan hastaların dün saat 24.00'den itibaren dışarıya çıkmasının yasaklanmasının ardından İstanbul adeta hayalet şehre döndü.

Ancak Arnavutköy Durusu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 14.00 sıralarında toplanan bir grup genç, uyarıları rağmen eğlenmeye başladı. Eğlenceyi abartan gençler üstlerini çıkartıp 1 metre kuralına rağmen birbirlerine sarılıp güreş tutmaya başladı. Osmanlı marşları eşliğinde dakikalarca birbirleriyle güreşen gençler, birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Güreşçi gençlerin çevresindekiler ise marifetmiş gibi o anları alkış tuttu. Bazı gençler ise cep telefonuyla kaydettiği o anlar sosyal medyada paylaştı.
İhlas Haber Ajansı
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