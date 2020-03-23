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FETÖ'cü iş adamının ortağına 130 yıl hapis talebi

FETÖ'den tutuklanan işadamı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu'nun ABD'li ortağı Levon Termenzhyan hakkında ABD Hazinesi'ni 1 milyar dolar dolandırdığı gerekçesiyle 130 yıl hapis cezası istendi
 23 Mart 2020 09:48
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FETÖ'cü iş adamının ortağına 130 yıl hapis talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Palmali Grubu'nun kurucusu Palmali Holding Yönetim Kurulu Başkanı Azeri kökenli Mübariz Mansimov Gurbanoğlu ve Gurbanoğlu'nun yardımcısı Nuray Nurcihan Perker gözaltına alınmıştı. Adreslerinde arama yapılan iki şüpheliye de 'FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak' suçlaması yöneltilmişti. Gurbanoğlu'nun KHK ile kapatılan Türk Rus Vakfı'nda kurucularından biri olduğu öğrenilirken incelenen HTS kayıtlarına göre örgütün tepe yöneticilerinden Akın İpek, Suat Yıldırım ve Süleyman Uysal'la yoğun telefon irtibatları bulunduğu belirlenmişti. Gurbanoğlu tutuklanırken Perker adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre; Gurbanoğlu'nun ABD'li ortağı Levon Termenzhyan, ABD'de yargılandığı davada hüküm giydi.

ABD'Yİ DOLANDIRDI

Noil Energy şirketinin Yönetim kurulu Başkanı olan Levon Termenzhyan'ın, Washakie Renewable Energy şirketlerinin sahibi Jacop ve Isaiah Kingston kardeşlerle birlikte ABD Hazinesi'nden sahte evraklarla hayali ihracat yaparak yaklaşık 1 milyar doları haksız bir şekilde vergi iadesi ve teşvik olarak almakla suçlanıyordu. 27 Ocak 2020 tarihinde Utah Eyaletine bağlı, Salt Lake City Federal Mahkemesi'nde yargıç karşısına çıkan tutuklu sanıklardan Termenzhyan 10 ayrı suçtan 130 yıla kadar mahkumiyeti istenirken, itirafçı olan Kingston kardeşler için 30 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 7 hafta süren duruşmalar sonucunda mahkeme, jüri heyetinin Termenzhyan ile Jacop ve Isaiah Kingston kardeşleri, ABD Hazinesi'ni dolandırmak, vergi kaçırmak ve kara para aklamak başlıklarının da içinde bulunduğu 10 ayrı suçtan suçlu bulduğunu açıkladı. Mahkeme, tutuklu sanıkların mahkumiyet sürelerinin ileriki günlerde açıklanacağını belirtti. 2018'de ABD'de tutuklanan Termendzhyan ve Kingston kardeşlerin Gurbanoğlu ile 27 Ekim 2016'da, petrol ve ürün taşımacılığı yapmak amacıyla PALMALI USA LLC isimli gemi işletmeciliği şirketini kurduğu biliniyor.
Sabah
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