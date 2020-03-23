İşyerlerine 14 maddelik tedbir planı

Hükümet, koronavirüs salgınına karşı iş hayatının da güvenli ve sağlıklı devamı için önlemleri genişletti ve 14 maddelik bir tedbir planı hazırlandı. İşyerlerinde sosyal mesafeyi sağlayan yeni çalışma modeli geliştirilecek. Tedbir planında, çalışanların ateşinin ölçülmesi, işyerlerine ziyaretlerin kısıtlanması, iş giysilerinin çalışma alanında çıkarılması, klavye, cihazların temizlenmesi, yemekhanelerde vardiyalı yemek yenmesi, zorunlu etkinliklere katılanların bilgilerinin bir ay saklanması gibi önemli başlıklar yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hazırlanan önlemler listesindeki önemli başlıklar şöyle:

KOVİD-19 ACİL DURUM PLANI: İşyerlerinde Kovid-19'a göre güncellenen acil durum planı devreye alınmalı. Çalışanlar güncellenen acil durum planı hakkında bilgilendirilmeli. Sosyal mesafeyi sağlayacak uygun bir çalışma modeli geliştirilmeli.

ÇALIŞANLARIN ATEŞİ ÖLÇÜLMELİ: Çalışanların işe başlamadan önce temassız ateş ölçerle kontrol edilmesi ve ateşi olanların işyeri hekimine yönlendirilmesi gerekir. Dezenfektanlar ortak alanlarda bulundurulmalı.

TEK KULLANIMLIK MENDİL: İşe başlamadan önce ve çalışma süresince belirli aralıklarla 20 saniye boyunca eller su ve uygun dezenfektanla yıkanmalı. Çalışanlara tek kullanımlık mendil, biyolojik atıklar için ayrı çöp torbaları sağlanmalı.

RİSKLİ GRUP EVDEN ÇALIŞACAK: Hassas risk gruplarında yer alan çalışanlar mümkünse evden çalıştırılmalı. Yurtdışından gelenler 14 gün boyunca evden çalışmalı.

İŞ ZİYARETLERİNE KISITLAMA: İşyerlerine ziyaretler kısıtlanmalı, dışardan alınan hizmetlerden acil olmayanlar iptal edilmeli.

GİRİŞ-ÇIKIŞTA TEMAS OLMAMALI: Çalışma alanları, merdiven korkulukları, turnike gibi ortak kullanım alanlarında hijyen şartlarına uyulmalı.

KORUYUCU DONANIM ZORUNLU: Enfekte kişilerle doğrudan temas veya kontaminasyon riski bulunan çalışma ortamlarında, çalışanların tam kapalı göz koruyucu veya yüz koruyucu/siperlik, koruyucu kıyafet, solunum koruyucu ventilsiz maskelerin ve eldivenlerin kullanılması sağlanmalı.

İŞYERİ GİYİSİ VE KORUYUCU EKİPMANLAR: İş giysileri ve koruyucu ekipmanlar, çalışma alanından ayrılmadan önce çıkarılmalı.

SERVİSLERE DİKKAT: İşveren tarafından sağlanan servis araçları özellikle sık temas edilen yüzeyler belirli aralıklarla temizlenmeli.

SELAMLAŞIRKEN UZAK DURULMALI: Çalışanlar selamlaşma, sarılmadan kaçınılmalı.

KLAVYELER SIKÇA TEMİZLENMELİ: Klavyeler ve diğer cihazlar düzenli olarak temizlenmeli.

YEMEKHANE MASALARINA MESAFE: Yemekhanelerde mesafeli oturacak bir düzen kurulmalı. Çalışan sayısı fazlaysa vardiyalı şekilde yemek yenmeli.

TOPLANTI YERİNE TELEKONFERANS: Toplantılar ertelenmeli, tele/video konferans olarak yapılmalı.

Hazal Ateş