ALES başvuruları bugün sona erecek
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) başvuru süresi bugün sona erecek.
|23 Mart 2020 09:53
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ÖSYM'nin internet sitesinden yer alan duyuruya göre ALES'e başvurular, elektronik ortamda başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden gerçekleştirilebilecek.
Başvurular, bugün saat 23.59'da sona erecek.
Adaylar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 10 Mayıs'a ertelenen sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2020-ALES kılavuzundan ulaşabilecek.
Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.
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