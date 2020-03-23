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MSB: Sızma girişiminde bulunan 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi.
 23 Mart 2020 10:20
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MSB: Sızma girişiminde bulunan 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."
Anadolu Ajansı
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