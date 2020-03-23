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Borsa, haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 3,21 azalarak 83.043,97 puana geriledi.
 23 Mart 2020 10:22
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Borsa, haftaya düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 2.751,82 puan ve yüzde 3,21 değer kaybederek 83.043,97 puana indi.

Cuma günü yüzde 0,70 değer kazanarak 85.795,79 puandan kapanış yapan BIST 100 endeksi, haftalık bazda ise yüzde 10,26 değer kaybetti.

Analistler, Türkiye'de Kovid-19 salgınında ölüm ve vaka sayısının artmaya devam ettiğini, buna karşılık alınan tedbirlerin de birbiri ardına geldiğini ifade etti.

Küresel piyasalardaki panik havasının devam ettiğini kaydeden analistler, buna bağlı olarak bugün ABD ve Avrupa vadeli işlemlerinde borsa endekslerinin yüzde 5'e varan düşüşler kaydettiğini söyledi.

Analistler, salgına ilişkin haber akışının piyasalar üzerinde etkili olmaya devam edeceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 82.000 ve 80.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı
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