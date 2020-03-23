HDP'li 5 belediye başkanına terörden gözaltı
|23 Mart 2020 10:35
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Diyarbakır'da biri görevden alınan 4 HDP'li belediye başkanı terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak, Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul ve Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan ile daha önce İçişleri Bakanlığınca görevden alınan Yenişehir Belediye Başkanı Belgin Diken hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonda Kaya, Toprak ve Akkul ile Diken yakalandı.
Lice Belediye Başkanı Mercan'ın ise yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
Ergani Belediye Başkanı Kaya hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak", Silvan Belediye Başkanı Toprak, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak", Eğil Belediye Başkanı Akkul, "silahlı terör örgütüne üye olmak", görevden alınan Yenişehir Belediye Başkanı Diken, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", Lice Belediye Başkanı Mercan ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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