Polis karantinadan kaçan kadının etrafını sardı

EK İDARİ İZİN GENELGESİNDE YER ALAN 5 ÖNEMLİ DÜZENLEME Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığının İdari İzin Genelgesine göre, uzaktan veya esnek çalışanlar görev mahallini terk edemeyecek, çağrıldıklarında görevine dönecek, daha önce idari izinli sayılmış olanlar da, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edecek