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Esnek çalışma için kamu kurumlarının usul ve esas yayımlaması gerekiyor

Cumhurbaşkanlığının Ek İdari İzin Genelgesine göre, esnek çalışmanın hayata geçebilmesi için kamu kurumlarının iç genelge yayımlaması gerekiyor.
 23 Mart 2020 11:16
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Esnek çalışma için kamu kurumlarının usul ve esas yayımlaması gerekiyor

Cumhurbaşkanlığının Ek İdari İzin Genelgesi, 22 Mart 2020 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlandı. Tıklayınız.

Bu Genelgenin ilgili maddesi şu şekildedir:

"Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir. Buna dair usul ve esaslar;
- Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için üst yönetici;
- bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için bakan;
- taşra teşkilatları (bakanlıklarca belirlenmemiş ise) ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı;
- diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici,
tarafından belirlenir. Bu belirleme yetkisi devredilebilir."

Bu Genelgeye göre, bugün için dönüşümlü çalışma veya uzaktan çalışma olarak adlandırılan esnek çalışmaya geçilmemiştir. Esnek çalışmanın olabilmesi için kamu kurumlarının bir genelge daha yayımlaması gerekiyor. Bu genelgeyi, özetle söyleyecek olursak, bakanlıklarda bakan, taşra teşkilatında ise eğer bakanlık düzenleme yapmamış ise vali, belediyelerde belediye başkanı belirleyecektir.

Şuan için merkezi kamu yönetimi idaresi olan Devlet Personel Başkanlığı olmadığı, mülga edildiği için her kamu kurumu kendi sorununu kendisi çözmeye çalışmaktadır.

Bir kaç gün içinde, kamu kurumlarının, esnek çalışmaya dair usul ve esaslarını yürürlüğe koyacağını düşünüyoruz.

Geçen hafta dönüşümlü personel uygulamasına geçen tek kurum: RTÜK
Memurlar.Net - Özel

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