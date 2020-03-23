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Sözcü Kalın'dan koronavirüsle mücadelede 'tedbir' uyarısı

Kalın, "Hepimiz risk altındayız. Bunun şakası yok. Her tedbir can kurtarır. Her ihmal, her vurdumduymazlık riski 10 kat artırır" dedi.
 23 Mart 2020 11:17
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Sözcü Kalın'dan koronavirüsle mücadelede 'tedbir' uyarısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili "Tedbirler uygulanmazsa hepimiz risk altındayız. Bunun şakası yok. Her tedbir can kurtarır." ifadelerini kullandı.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Dünyada korona vaka sayısı hızla 400 bine, ölüm sayısı 15 bine doğru ilerliyor. Tedbirler uygulanmazsa hepimiz risk altındayız. Bunun şakası yok. Her tedbir can kurtarır. Her ihmal, her vurdumduymazlık riski 10 kat artırır. Evde kal, kendini ve etrafındakileri koru."
Anadolu Ajansı
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