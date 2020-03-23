'Koronavirüs'e uyarladığı şarkılarla evde kalanları eğlendiriyor
|23 Mart 2020 11:18
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- Gaziantep'te müzik öğretmeni Çağatay Gürbüz, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesinde Sağlık Bakanlığınca vatandaşlara yapılan "evde kal" çağrısına destek vermek amacıyla uyarladığı şarkıları sosyal medyada paylaşarak evlerinden çıkmayanların bu süreci eğlenceli geçirebilmesine katkı sunuyor.
Okulların tatil edilmesinden sonra kendisi de bu çağrıya uyarak evinden dışarı çıkmayan 27 yaşındaki Çağatay Gürbüz, bu dönemde evlerinde sıkılanları mutlu edebilmek için ilginç bir çalışma başlattı.
Bazı bilinen şarkıların sözlerini, koronavirüsle ilgili ifadelerle değiştiren genç öğretmen, hazırladığı bu şarkılara evindeki müzik odasında videolar çekip "müzikal çocuklar" hesabından paylaşıyor.
Takipçilerinin beğenisini toplayan şarkılar, dinleyenlere hem moral veriyor hem de güzel vakit geçirmesini sağlıyor.
Ayrıca Gürbüz, oyuncak ayısıyla film izlerken, satranç oynarken ve kitap okurken çektiği fotoğraflarla takipçilerini gülümsetmeye çalışıyor.
- "İnsanları evde kalmaya çağırıyorum"
Çağatay Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu süreçte zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadığını belirtti.
Herkesin kendi izole ortamını oluşturmaya çalıştığını hatırlatan Gürbüz, "Bu izole biraz sıkıcı olabiliyor. Bir de benim gibi evde tek başınaysanız bu günler sıkıntılı olabiliyor. Ben de hem kendimi mutlu edip hem de sosyal medyadaki takipçilerimi mutlu etme adına besteler ve şarkılar yapıyorum. Komik ve eğlenceli şarkılar. Bu vesileyle insanları evde kalmaya çağırıyorum çünkü ne kadar evde kalırsak, kendi izolasyonumuzu sağlarsak ülkemiz ve dünya için faydalı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Gürbüz, paylaştığı videolara çok sayıda kişi tarafından güzel yorumlar aldığını anlatarak, çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.
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