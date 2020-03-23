Noterler için hala bir tedbir açıklanamadı
Kamu hizmeti sunan noterlerde hala Koronavirüse yönelik bir tedbir açıklanmadı
|23 Mart 2020 11:31
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Türkiye Bankalar Birliğinden AVM Derneklerine kadar hemen hemen her kurum, koronavirüse yönelik bir tedbir açıklarken, Noterlerdeki işlemlere yönelik hala bir tedbir açıklanamamıştır.
Buradaki işlemlerin ne kadarının internete aktarılabileceği, yine noterlerdeki hizmetler için randevulu sisteme geçilip geçilmeyeceği hususlarının ele alınarak yeni bir idari uygulamaya geçilmesi gerekmektedir.
Noterlerde işlem yapan personel, Türkiye Noterler Birliğinin bu konuya yoğunlaşarak bir çözüm üretmesini bekliyor.Adliye ve noterlerde nöbet sistemine geçildi
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