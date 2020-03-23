Albayrak: Özel bankaların da kredileri ertelemelerini bekliyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın virüs salgınına ilişkin duyurduğu önlemlere ilişkin açıklama yaptı.
|23 Mart 2020 11:38
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Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
"Corona virüs salgınının ekonomiye olan etkilerini azaltmak, vatandaşlarımızın işsiz kalmasının önüne geçebilmek ve iş gücü piyasamızı ayakta tutmak için devreye almayı sürdürdüğümüz tedbirler kapsamında kamu bankalarımız da sorumluluklarının gereğini yerine getiriyor.
Alınan kararların hayırlı olmasını diliyorum. Bu dinamik süreçte gerekli adımları atmaya devam edeceğiz.
Devlet-millet ve iş dünyası el ele bu badirenin üstünden geleceğiz. Kamu Bankalarımızın bu değerli adımlarına özel bankalarımızın da eşlik edeceğine inanıyorum."3 banka, kredi ödemelerini erteledi
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