1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

131 santimetrelik Mehmet'in hayali İŞKUR sayesinde gerçeğe dönüştü

Osmaniye'de 1,31 metre boyundaki Mehmet Akif Şahin, çocukluktaki besicilik hayalini, İŞKUR'un engellilere yönelik hibe desteği sayesinde gerçekleştirdi - Hibeyle 20 hayvanla başladığı besicilikte kısa sürede 50 koyuna ulaşan Şahin, işini büyüterek mandıra kurmak istiyor
 23 Mart 2020 11:42
Yazdır
131 santimetrelik Mehmet'in hayali İŞKUR sayesinde gerçeğe dönüştü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan 1,31 metre boyunda ve 23 yaşındaki Mehmet Akif Şahin, çocukluktaki besicilik hayalini, İŞKUR'un engellilere yönelik hibe desteği sayesinde gerçeğe dönüştürdü.

Mehmet Akif Şahin'in boyu, genetik bir rahatsızlık olan cüce sendromu nedeniyle 1,31 metreye kadar uzadı.

Muhasebe bölümünü bitirmesine rağmen dede mesleği besiciliği yapmanın hayalini kuran Şahin, İŞKUR'un engellilerin kendi işlerini kurabilmeleri için verdiği hibeye başvurdu.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İŞKUR'dan 36 bin lira hibe alarak 20 koyunla besiciliğe başladığını söyledi.

Aldığı koyunların çoğunun gebe olması sayesinde 3 ayda 50 hayvana ulaştığını anlatan Şahin, hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

İŞKUR sayesinde hem hayalinin gerçekleştiğini hem de aile bütçesine katkı sağladığını aktaran Şahin, bundan sonraki hedefinin, mandıra kurmak olduğunu belirtti.

Şahin, kendi işini kurduktan sonra evlenmeyi de düşünmeye başladığını söyledi.

İŞKUR Osmaniye İl Müdür Yardımcısı Hacı Akkoyun da Mehmet Akif Şahin'nin hayalini gerçekleştirmesine vesile oldukları için mutlu olduğunu dile getirdi.

Engelli ve eski hükümlülere yönelik kendi işlerini kurabilmelerine olanak sağlamak için 50 bin liraya kadar hibe desteği verdiklerini aktaran Akkoyunlu, "KOSGEB'den girişimcilik sertifikası olmazsa olmaz ve yüzde 40 ve üzeri engelli olması lazım. Bu şartları sağlayan vatandaşlarımıza destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bilim Kurulu toplandı... Bakan Koca kararları açıklayacak
23 Mart 2020 14:50		 HSK'dan 'adliyelerde esnek çalışma' açıklaması
23 Mart 2020 14:46
YÖK Dersleri Platformu öğrencilerin erişimine açıldı
23 Mart 2020 14:21		 Diyanet, WhatsApp grupları ile manevi destek sunacak
23 Mart 2020 13:49
Çalışma süresi 5 saate düştü, banka önlerinde kuyruklar oluştu
23 Mart 2020 13:07		 Adliye ve noterlerde nöbet sistemine geçildi
23 Mart 2020 13:04
Emniyet Genel Müdürlüğü iki sınavı erteledi
23 Mart 2020 12:47		 Başkentte yaşlıların kartlı sayaçlarına su yüklemeleri evlerinde yapılacak
23 Mart 2020 12:46
Bakan Kasapoğlu karantinaya alınanların sayısını açıkladı
23 Mart 2020 12:33		 Çağlayan'da bir mahkeme korona nedeniyle karantinaya alındı
23 Mart 2020 12:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:50 - Bilim Kurulu toplandı... Bakan Koca kararları açıklayacak14:46 - HSK'dan 'adliyelerde esnek çalışma' açıklaması14:42 - İtalya'da, hayatını kaybeden ilk 3 bin kişi incelendi14:40 - Bir banka daha kredi taksiti ödemelerini erteledi14:37 - Sosyal medyadan 'uzaktan eğitim' manzaraları14:35 - İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısında rekor artış14:27 - Kitap siparişleri yüzde 50 arttı14:21 - YÖK Dersleri Platformu öğrencilerin erişimine açıldı14:18 - Feyzioğlu'ndan, koronavirüsten etkilenen avukatlar için destek talebi14:14 - Bakan Selçuk'tan, ertelenen EKPSS'nin içeriğine yönelik açıklama
14:04 - Bankalar koronavirüse karşı ekonomiyi destek paketleriyle savunuyor13:59 - Bakan Ziya Selçuk'tan Ücretli öğretmenler için açıklama13:57 - Kılıçdaroğlu'ndan 13 maddelik koronavirüs önerisi13:49 - Diyanet, WhatsApp grupları ile manevi destek sunacak13:45 - Kilosu 230 TL, en küçüğü 3 kilo13:41 - Ziraat Katılım'dan işletmelere personel gideri için ek limit13:38 - MSB: 2. Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi13:35 - Ak Parti, infaz indirimi için muhalefeti ziyaret edecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüsün yarattığı zararlar için açıklanan 100 milyarlık destek paketini yeterli buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ek idari izin genelgesinde yer alan 5 önemli düzenleme
3 banka, kredi ödemelerini erteledi
Virüs Galatasaray'a sıçradı... 2. Başkan'da virüs tespit edildi
Soylu: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Bakan Ziya Selçuk'tan Ücretli öğretmenler için açıklama
4 HDP'li Belediye Başkanı'nın yerine kayyum atandı
Adliye ve noterlerde nöbet sistemine geçildi
Polis karantinadan kaçan kadının etrafını sardı
Çalışanlar, emekli maaş ve ikramiyelerini nasıl öğrenebilir?
Sicil affı geliyor cezalar erteleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
23.03.2020 işe gidenler 4
Italya'da 651 kisinin ölmesi 1
abdürrahim albayrak'ın corona virüs testinin pozitif çıkması 1
fenerbahce erkek basketbol takımında coronavirüs çıkması 1
türk kızılayı'nın erbile'e maske yardımı 1
Toni Morrison 1
evde tuvalet kağıdı sektirmek 2
Yuval Noah Harari 1
65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı 4
italya'da 627 kişinin ölmesi 1
SON İLANLAR
Erzurum Büyükşehir Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İçişleri Bakanlığı 15 denetçi yardımcısı alacak
Afyon Sultandağı Belediyesi 1 İstatistikçi alacak
Kulu Belediyesi 9 memur almak için ilana çıktı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam