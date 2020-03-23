Emniyet Genel Müdürlüğü iki sınavı erteledi

18 Şubat 2020 tarihinde Koruma Dairesi Başkanlığı tarafından Kurbağa Adam Adayı Seçme Sınavı yapılacağı haberine yer vermiştik. Tıklayınız.

Emniyet Genel Müdürlüğü Dalış Hizmetleri yönetmeliği ve Emniyet Hizmetleri mensupları Kurbağa Adam adayı seçme sınavı yönergesi hükümleri doğrultusunda Kurbağa Adam adayı seçme sınavı icra edileceği ile ilgili yazı duyurulmuş ve başvurular toplanmıştı.

Ancak, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinden birçok ülkeye yayılan Covid 19 virüs salgınına karşı ülkemiz genelinde alınacak güvenlik tedbirleri çerçevesinde , kamu hizmetlerinin yürütülmesinde herhangi bir soruna sebebiyet verilmemesi amacıyla, yakın bir tarihte yapılması planlanan seçme sınavı ileri bir tarihe ertelenmiş, mevcut müracaatlar dikkate alınarak sınava girmesi uygun görülen personel bilgileri ve sınav takvimi ileri bir tarihte duyurulacaktır.

Emniyet Rütbe Terfi Sınavlarını Erteledi

Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usül ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak Genel müdürlük makam oluru ile 25 Mart - 16 Nisan 2020 tarihleri arasında 2020 yılı Emniyet Genel Müdürlüğü rütbe terfi sınavlarının yapılması uygun görülmüştür.

İlgili yönetmeliğin, yöneticilikle ilgili hizmetiçi eğitimin yeri, zamanı ve süresi başlıklı 35.maddesinde "Her yıl Nisan ayı sonuna kadar tamamlanacak olan eğitimin süresi, yeri ve zamanı Polis Akademisi Başkanlığınca belirlenir" hükmü bulunmaktadır.

Ancak dünya genelindeki COVİD-19 salgınından dolayı uluslararası dolaşımda alınan tedbirler ve kısıtlamalar nedeniyle , farklı ülkelerde görev yapan personellerin rütbe terfi sınavları sürecinde ülkeye seyahatlerinde çeşitli zorluk ve güçlükler çıkacağı düşünüldüğünden, 2020 yılında yapılacak rütbe terfi sınavları HAZİRAN ayı sonuna kadar tamamlanmak üzere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oluru ile ertelenmiştir.