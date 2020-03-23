DSÖ Başkanı, 'Bu salgını durdurmanın tek yolu' mesajını paylaştı
DSÖ Başkanı, 'Bu salgını durdurmanın tek yolu' mesajını paylaştı.
|23 Mart 2020 11:53
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DSÖ Başkanı, 'Bu salgını durdurmanın tek yolu' mesajını paylaştı
DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus resmi twitter hesabından İtalya'ya destek için gelen Kübalı doktorların görüntülerini paylaşarak çok önemli bir mesaj verdi.
DSÖ Başkanı, "Milletler arasındaki dayanışma, sağlık çalışanları arasındaki dayanışma, herbirimiz arasındaki dayanışma bu COVID19 salgını durdurmanın tek yoludur.
DSÖ Başkanının paylaşımda bulunduğu videoda, İtalya'nın salgınla mücadelesine
destek vermeye gelen Kübalı doktor grubu görülüyor. İtalyanlar Kübalı doktorları
ayakta alkışlıyor. Kübalı doktorlar da İtalyanların bu jestine onları alkışlayarak
cevap veriyor.
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