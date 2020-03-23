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Kars'ta bir kişi tartıştığı kızını öldürdü, eşini de yaraladı
Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir kişi tartıştığı kızını tabancayla vurarak öldürdü, eşini de yaraladı.
|23 Mart 2020 11:57
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Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir kişi tartıştığı kızını tabancayla vurarak öldürdü, eşini de yaraladı.
İlçeye bağlı Küçükçatma köyünde oturan K.K. ile kızı S.İ. ve eşi L.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada K.K, kızı ve eşine tabancayla ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan S.İ. olay yerinde öldü, L.K. ise yaralandı.
Yaralı L.K. kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaşamını yitiren S.İ'nin cesedi de otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu.
Kaçan zanlı ise jandarma ekiplerince kısa sürede ruhsatsız silahıyla yakalanıp gözaltına alındı.
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