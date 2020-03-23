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Virüs yasaklarını çiğneyenlere verilecek cezalar

Türkiye'de corona virüsü vaka sayısının çoğalmasını önleme kapsamında, çeşitli alanlarda birçok tedbir ve yasak uygulamaya koyuldu. Bu yasaklara uyulmaması halinde ise uygulanacak yaptırımlar merak konusu oldu. İşte yasaklara uymayanlara verilecek cezalar.
 23 Mart 2020 12:12
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Virüs yasaklarını çiğneyenlere verilecek cezalar

Corona virüsü salgınını önlemeye yönelik tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile yurt genelinde tüm kahvehaneler, internet kafeler sinema ve tiyatrolar kapatıldı.

Park ve mesire alanlarında piknik ve mangalın yapılması yasaklan. 65 yaş ve üstü ile risk grubundaki kronik hastalığı olanlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Ancak ne yasaklar ne de uyarılar insanları evde tutmaya yetmiyor.

PİKNİKÇİLERE ÖNCE UYARI, SONRA PARA CEZASI

İşte her şeye rağmen yasaklara uymayanlara kesilecek cezalar:

-Tarım ve Orman Bakanlığı, park ve mesire alanlarında piknik ve mangalın yapılmasının yasaklandığını açıkladı.

Yasağa rağmen park ve sahillerde piknik yapan ya da mangal yakanlara önce Zabıta tarafından uyarıda bulunulacak. Ardından Kabahatler Kanununa göre, emre aykırı davranışta bulunanlara 387 TL para cezası uygulanacak. Gerekli durumlarda polis ile gidilecek. Aynı suçu işlerse ikinci defa ceza uygulanabiliyor. Ceza miktarı kabahate göre değişiklik gösteriyor.

Evine gitmeyi reddeden yaşlı vatandaş görevlilere direndi

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI DELMEK 3 BİN 150 TL

-65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişilerin evlerinden dışarı çıkmaları sınırlandırıldı.

Bu yasağa uymayarak sokağa çıkan 65 yaş ve üstü, kronik rahatsızlığı bulunanlara 3 bin 150 TL para cezası uygulanacak veya TCK'nın 195. maddesine göre suç duyurusunda bulunulacak.

GRUPLAR HALİNDE ASKER UĞURLAMAYA 3 BİN 150 TL

-Vatandaşların kalabalık gruplar halinde bir araya geldiği asker eğlenceleri yasaklandı.

Uyarılara rağmen yasaklara uymayanlara Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesine göre 3 bin 150 TL para cezası ya da Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine göre 392 TL para cezası uygulanacak.

YASAKLI İŞ YERİNİ AÇANA 387 TL

-İçkili-içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerleri, sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet verecek.

Zabıta memurları tarafından müşterilere açık olan pastane, restoran şeklindeki iş yerlerine 387 TL para cezası uygulanacak. Gerekli durumlarda polis ile gidilecek. Cezai işleme rağmen yasağa uyulmazsa, yeniden para cezası kesilecek.

-Berber, güzellik salonu ve kuaförlerin faaliyetleri ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.

Kamu sağlığı için kapalı olması gereken berber, güzellik salonu ve kuaförler faaliyetlerini sürdürürse, Zabıta tarafından 387 TL para cezası verilecek. Yasak ikinci kez çiğnenirse, yeniden para cezası uygulanacak.

CUMA NAMAZI İÇİN CAMİYE GİRMEKTE ISRAR EDENE CEZA

-Diyanet İşleri Başkanlığı corona virüsün yayılma tehlikesine karşı alınan önlemlerin zafiyete uğramaması için cuma günü ve kandil gecesi camilerin kapatılacağını açıkladı.

Buna rağmen bu yasakta ısrar edenler uyarılacak, tekrarı durumunda Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesine göre 3 bin 150 TL para cezası ya da Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine göre 392 TL para cezası uygulanacak.

-Diyanet İşleri Başkanlığı camilerde vakit namazlarının cemaatle kılınmasına bir süreliğine ara verileceğini duyurdu.

Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesine göre 3 bin 150 TL para cezası ya da Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine göre 392 TL para cezası uygulanacak.

TÜM ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ

-Futbol, hentbol, voleybol ve basketbol liglerinin tamamı ertelendi.

Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesine göre 3 bin 150 TL para cezası ya da Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine göre 392 TL para cezası uygulanacak.

-Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen At Yarışları ertelendi.

İhbar ya da tespit halinde at yarışı bayiileri açık olması halinde, Zabıta tarafından para cezası uygulanacak.

-Tiyatro, sinema, konser salonu, düğün salonu, içkili lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile kafe, internet kafe,oyun salonları, kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezleri kapatıldı.

Zabıta tarafından 387 TL para cezası uygulaması, Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesine göre 3 bin 150 TL para cezası ya da Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine göre 392 TL para cezası uygulanacak.

ASKERLERİN ÇARŞI İZİNLERİ ASKIYA ALINDI

-Askerlerin çarşı izinleri geçici süreyle askıya alındı.

Yine bu yasağa uymayanlara da 3 bin 150 TL para cezası ya da 392 TL para cezası uygulanacak.

-Kamu görevlilerine yurt dışı yasağı getirildi.

Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesine göre 3 bin 150 TL para cezası ya da Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine göre 392 TL para cezası uygulanacak.

TÜRKİYE'DE GÜN GÜN CORONA VERİLERİ

Türkiye'de ilk corona virüsü vakası, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 11 Mart'ta gece yarısı 01.00'de duyuruldu. 12 Mart'ta açıklanan bir vaka ile toplam sayı ikiye yükseldi. Bu rakam 13 Mart'ta beşe, 14 Mart'ta 6'ya, 15 Mart'ta 18'e, 16 Mart'ta 47'ye çıktı.

Türkiye'de vaka sayısı 17 Mart'ta 98'e ulaşırken, ilk ölüm haberi de aynı gün geldi. 18 Mart'ta ölü sayısı ikiye, vaka sayısı ise 191'e yükseldi.

19 Mart'ta tablo ağırlaşmaya başladı. Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dörde, vaka sayısı 359'a çıktı. 20 Mart'ta ölü sayısı dokuza, vakalar ise 670'ye yükseldi. 21 Mart ise ölü sayısında en fazla artışın yaşandığı gün oldu. Ölü sayısı bir önceki güne göre 12 arttı ve 21'e çıktı. Vaka sayısı 947 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün gece verdiği son bilgilere göre; 22 Mart itibarıyla Türkiye'de corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a tırmandı. Vaka sayısı ise 1236 olarak belirlendi. Bakan Koca, Türkiye'de toplam 20 bin 345 test yapıldığını da açıkladı.
Sözcü
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