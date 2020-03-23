Ünlülere sahte korona ilacından soruşturma başlatıldı

Koronavirüsün yayılmasından sonra sosyal medyada dolandırıcılar, fırsattan istifade etmek için birtakım ilaçlar piyasaya sürmüştü...

Şeyma Subaşı, Seda Sayan, Seren Serengil, Ebru Akel, Demet Şener, Seda Akgül'ün de aralarında olduğu ünlü isimler, kişisel sosyal medya hesaplarında koronavirüse karşı etkili olduğu iddiasıyla Sağlık Bakanlığı'nın onayı olmadığı bu ilaçların reklamını yapmıştı.

Ürünün sosyal medyada reklamını yapan isimler ayrıca "eczanede satılıyor" diyince eczacılar odası da bu iddiayı yalanladı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Şikayetler artınca Bakanlık harekete geçti ve ürünün tanıtımı gerçekleştiren ünlü isimlerle ilgili ilgili soruşturma başlatıldı.

Ortaya çıkan gerçeklerin ardından sosyal medyada gündem yaratan konu için Erol Köse, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşüldüğünü ve Bakanlığın olaya el koyduğu bilgisini paylaştı.