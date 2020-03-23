Soylu: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
|23 Mart 2020 12:17
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Hürriyet gazetesinin yazarı Abdulkadir Selvi, Türkiye'de "Evde Kal" kampanyasına ve yaşlılar için getirilen sınırlamalara uymayanlara ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya alınacak tedbirleri sordu.
Selvi, "'Evde kal' kampanyasına rağmen halkımızın bir bölümünün İstanbul başta olmak üzere bazı şehirlerde sokağa çıkmaya devam ettiği gözleniyor. Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gündemde mi?" sorusunu yöneltti.
Sürecin takip edildiğini belirten Soylu, "Dinamik bir süreç. Süreci takip ediyoruz. Şimdiye kadar attığımız adımların, aldığımız kararların sonucunu takip ediyoruz. Bu işin başından itibaren hareketliliği azaltmaya, sosyal mesafeyi arttırmaya çalışıyoruz. Minimum mobilizasyon ve sosyalizasyon. Hedefimiz budur. Şu ana kadar da bu hedefi tutturduğumuzu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Şimdiye kadar alınan önlemlerin Bilim Kurulu'nun kararları ışığında şekillendiğini ifade eden Soylu, sokağa çıkma yasağının değerlendirme sürecinde olduğunu ifade etti.
Soylu, "Eğer alınan önlemler başarılı olur da halkımız Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca'nın dediği gibi kendi OHAL'ini ilan eder, sosyal izolasyonu sağlarsa, sokağa
çıkma yasağıyla ilgili değerlendirmeler devam eder. Ama sosyal izolasyon başarılı
olmaz da virüs hızla yayılmaya devam ederse, sokağa çıkma yasağı gündemde"
şeklinde konuştu.
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