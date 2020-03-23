TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, virüsten etkilenen işletmelere çağrı yaptı
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Çalışanını koru, istihdamını düşürme, ihtiyacın olan kaynak Kısa Çalışma Ödeneğinde. Başvurular bugün başladı
|23 Mart 2020 11:57
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni tip koronovirüsten (Kovid-19) etkilenen işletmelere, çalışanını koruması ve istihdamını düşürmemesi çağrısını yaparak, "İhtiyacın olan kaynak Kısa Çalışma Ödeneğinde." ifadesini kullandı.
Hisarcıklıoğlu, Kısa Çalışma Ödeneğine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Yeni tip koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen tüm işletme ve girişimcilere çağrıda bulunan Hisarcıklıoğlu, paylaşımında, "Çalışanını koru, istihdamını düşürme, ihtiyacın olan kaynak Kısa Çalışma Ödeneğinde. Başvurular bugün başladı. http://iskur.gov.tr adresinde detaylı bilgiler yer alıyor." ifadesine yer verdi.
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