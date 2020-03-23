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Özel bankalardan kredi ertelenmesine ilk adım

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, müşterilerin 30 Nisan'a kadar anapara, faiz, taksit ödemelerinin 30 Haziran'a kadar ötelenmesine imkan verilecek.
 23 Mart 2020 12:24
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Özel bankalardan kredi ertelenmesine ilk adım

Türkiye İş Bankası, koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik destek paketini devreye aldı.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre banka Türkiye'de de yayılım gösteren ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen koronavirüs salgını nedeniyle devreye aldığı ekonomiye destek paketini açıkladı.

Müşterilerin 30 Nisan'a kadar ihtiyaç duyması halinde anapara/faiz/taksit ödemelerinin ilave bir koşul aranmaksızın 30 Haziran'a kadar ötelenmesine imkan verilecek.

Salgın sebebiyle mali bünyesi olumsuz etkilenen başta turizm, lojistik, AVM, perakende sektörleri olmak üzere sektör ayrımı olmaksızın her bir ihtiyaç, vaka bazında değerlendirilerek ödemesiz dönem dahil gerekli tüm destek verilecek.

KOBİ'lerin ve mikro işletmelerin, tabana yaygın yararlanmasını teminen, salgın öncesi girdiği ticari yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla mevcut limitlerle desteklenmesi ve gerekirse ilave limit için de azami çaba gösterilecek.

Maaş anlaşmalı olsun olmasın banka müşterilerinin gelecek 3 aya ait maaş ödemelerini herhangi bir istihdam azaltımı yapmamaları kaydıyla gerekirse ilave limit tahsisi suretiyle ödenmesine katkı sağlanacak.

Dijital kanallar üzerinden yapılacak EFT/havale işlemlerinden 30 Nisan'a kadar (karttan karta havale dahil) hiçbir banka müşterisinden ücret alınmayacak.

Sağlık ve gıda başta olmak üzere, müşterilerin alışveriş anında ihtiyaç duyması halinde kredi kartı limitlerinde artırıma gidilecek. POS ve Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) ücretleri 3 ay boyunca ötelenecek.

Bireysel müşterilere, tüketici kredisi, kredi kartı ve ek hesap ödemelerini 3 ay boyunca öteleme imkanı getirilecek.

İş Bankası, bu tedbirler manzumesi ile sınırlı olmamak ve başta işini kaybeden vatandaşlara sağlanacak kolaylıklar olmak üzere, "Türkiye'nin Bankası" olarak ülkenin içine girdiği zorlukları aşmak için yapıcı ve çözümcü anlayışını bugüne kadar olduğu gibi sürdürerek her türlü ilave tedbiri alacak.
Memurlar.Net
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