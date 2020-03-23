Çağlayan'da bir mahkeme korona nedeniyle karantinaya alındı
Ajanslardan İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı 17. Ağır Ceza Mahkemesi karantinaya alındı son dakika bilgisi olarak geçti. Mahkemede görev yapan bir hakimin ilk kısa testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
|23 Mart 2020 12:26
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İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görev yapan bir hakimin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ilk kısa testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Yaşanan bu gelişmenin ardından 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görevli hakimler ve mahkeme personeli karantinaya alındı. Mahkeme kalemi kapatıldı ve dezenfekte ediliyor.
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