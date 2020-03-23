Bakan Kasapoğlu karantinaya alınanların sayısını açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşın 23 ildeki 36 adet Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurdunda karantina altında bulunduğunu açıkladı.

Tüm dünyayı saran yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını ile birlikte Türkiye'ye dönen vatandaşların 14 günlük karantina sürecini geçireceği adres Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtları oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şu ana kadar yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşın 23 ildeki 36 KYK yurdunda karantina altında bulunduğunu açıkladı. Dünyada etkili olan Kovid-19 salgınıyla mücadelede devletin bütün kurumlarının yayılımın durumuna göre elinden gelen tüm önlemleri hızlı ve koordineli bir şekilde hayata geçirdiğini belirten Bakan Kasapoğlu, başta Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu olmak üzere ilgili kurumların toplantılarında alınacak önlemlerin sürekli güncellendiğini ve hızlı şekilde uygulamaya geçildiğini vurguladı. Kasapoğlu, korona virüs salgınına karşı devletin tüm kurum ve kuruluşları arasında çok anlamlı bir eşgüdüm ve koordinasyon bulunduğuna dikkat çekerek, "Bu kritik süreci toplum olarak en müspet şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Başta gençlerimize ve çalışma arkadaşlarıma bu süreçteki gayretleri, fedakarlıkları nedeniyle teşekkür ediyorum. Allah ülkemizi, milletimizi, insanlığı tüm felaketlerden korusun'' dedi.

Bakan Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtların bütün millet için hakiki bir yuva olacak şekilde tasarlandığını ifade ederek, "Bu süreç tamamlandığında misafirlerimizi sıhhat ve afiyetle uğurlayabilmeyi diliyorum. Allah hem milletimizi hem bütün insanlığı tez zamanda selamete çıkarsın" diye konuştu.

23 ilde 36 KYK yurdu tahsis edildi

Bakan Kasapoğlu, vatandaşların karantina altında bulunduğu yurtlarda toplam oda sayısının 13 bin 670, kapasite sayısının ise 49 bin 932 olduğunu dile getirdi. Kasapoğlu, "Ancak bu yurtlarımızda gözlem altında tutulan vatandaşlarımızın her birinin karantina kuralları gereği ayrı odalarda kaldıklarını vurgulamak isterim" dedi. Bakan Kasapoğlu'nun verdiği bilgiye göre 23 ilde karantina yurduna dönüştürülen yurtlar ve kalan vatandaşların sayısı şöyle:

"Adana (Mahmut Sami Ramazanoğlu Yurdu) Katar'dan gelen 134 kişi. Ağrı (Abdurrahim Arvasi Öğrenci Yurdu) İran'dan gelen 3 kişi. Ankara (Şehit Özel Harekatçılar Yurdu, Milli İrade Yurdu, Gölbaşı Yurdu, Haymana Öğrenci Yurdu) umreden gelen 3 bin 58 kişi. Ardahan (Kaşgarlı Mahmut Yurdu) Azerbaycan'dan gelen 58 kişi. Aydın (Söke Meryem Yazıcıoğlu Yurdu) Lüksemburg'dan gelen 180 kişi. Bartın (Çeşm-i Cihan Yurdu) umreden gelen 21 kişi. Bilecik (Ertuğrul Gazi Öğrenci Yurdu) 69 asker. Bolu (Hayretttin Tokadi ve Seyit Avşar Yurdu) Yunanistan ve Kolombiya'dan gelen 49 kişi. Eskişehir (Gündüzalp Yurdu) umreden gelen 254 kişi. Hatay (Yayladağı Yurdu) Lübnan'dan gelen 6 kişi. Iğdır (Iğdır Yurdu) Azerbaycan'dan gelen 39 kişi. Isparta (Murad Hüdavendigar Yurdu) umreden gelen 586 kişi. İstanbul (Kanuni Sultan Süleyman Yurdu, Florya Yurdu, Fatih Sultan Mehmet Yurdu) Avrupa'dan gelen bin 955 kişi. Kastamonu (Şeyh Şaban-ı Veli Öğrenci ve Kastamonu Yurdu) umreden gelen ve asker toplam 97 kişi. Kayseri (Hunat Hatun Yurdu) umreden gelen 252 kişi. Kırklareli (Hundi Hatun Yurdu) Gürcistan'dan, Portekiz'den, Lüksemburg'dan, Cezayir'den, Özbekistan'dan, Kazakistan'dan, Kanada ve Tunus'dan toplam 487 kişi. Kocaeli (Ali Fuat Cebesoy Yurdu, Canfeda Hatun Yurdu, Şerife Gelin Yurdu, Gazi Süleyman Paşa Yurdu) Avrupa'dan ve Tunus'tan gelen 891 kişi. Konya (Tahir Büyükkörükçü Yurdu, Kutalmışoğlu Süleyman Şah Yurdu) umreden gelen 2 bin 180 kişi. Mersin (Kırkkaşık Yurdu, Mersin Kız Yurdu) Kıbrıs'tan gelen 393 öğrenci. Sakarya (Arif Nihat Asya Yurdu) Ukrayna'dan gelen 88 kişi. Şırnak (Cezeri Yurdu) Kıbrıs'tan gelen 51 öğrenci. Tekirdağ (Süleymanpaşa Yurdu) Filipinler'den, (Çorlu Erkek Yurdu) Ukrayna ve Kazakistan'dan gelen 367 kişi. Zonguldak (Nesibe Hatun Yurdu) Ukrayna'dan gelen 51 kişi.''

Tuvalet ve banyoların bulunduğu odalarda vatandaşlar için buzdolabı, çalışma masası ile kişisel bakım ve temizlik malzemeleri bulunuyor. Ayrıca internet hizmeti de veriliyor. Yurtlarda doktor ve sağlık çalışanları sürekli hazır halde bekliyor. Karantina altındaki vatandaşlara temizlik kiti de veriliyor.