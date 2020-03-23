PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 12 şüpheliden 1'i tutuklandı
Şırnak'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı.
|23 Mart 2020 12:45
|Yazdır
Şırnak'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|MSB: 2. Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi
23 Mart 2020 13:38
|Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 203. gününde sürüyor
23 Mart 2020 12:52
|Ankara emniyet mahrem yapılanmasının bilinmeyenlerini anlattı
23 Mart 2020 11:04
|HDP'li 5 belediye başkanına terörden gözaltı
23 Mart 2020 10:35
|Güvenlik güçlerine el bombası atmak üzereyken etkisiz hale getirilmiş
23 Mart 2020 10:27
|MSB: Sızma girişiminde bulunan 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
23 Mart 2020 10:20
|MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi
23 Mart 2020 09:13
|İçişleri Bakanlığı: Mardin'de bir terörist etkisiz hale getirildi
22 Mart 2020 15:15
|MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi
22 Mart 2020 13:42
|FETÖ elebaşı ve Akın Öztürk 150 bin TL ödeyecek
21 Mart 2020 23:23