1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Babasını tıraş ettirmek isteyen de kolonyası biten de 112'yi aradı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarının kısıtlanmasının ardından, Antalya 112 Acil Çağrı Merkezinden en fazla gıda talebinde bulunuldu
 23 Mart 2020 12:58
Yazdır
Babasını tıraş ettirmek isteyen de kolonyası biten de 112'yi aradı

- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarının kısıtlanmasının ardından, Antalya 112 Acil Çağrı Merkezine gelen talepler artarken, Merkezi, babasını tıraş ettirmek isteyen de aradı kolonyası biten de.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrasında evlerinden çıkmaması istenen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlar, uygulamanın ilk gününde evlerindeki ihtiyaçları için Antalya 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Emniyet, sağlık, jandarma, sahil güvenlik, itfaiye ve orman bölge müdürlüğüne ilişkin operatörlerin tek merkezde toplandığı kurumu arayanların, en fazla gıda talebinde bulundukları görüldü.

Çağrı merkezini arayanların ilginç istekleri zaman zaman merkez çalışanlarını şaşırttı.

- "Temel ihtiyaçlar karşılanıyor"

Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında, devletin illerdeki 112 Acil Çağrı Merkezlerinde oluşturduğu sistem ve Vefa Destek gruplarıyla, yalnız yaşayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

Merkezi arayarak talebini iletenlerin, ihtiyacını ve ismini Vefa İletişim Hattına bildirdiklerini aktaran Sezgin, ihtiyaçların ilgili adrese teslim edildiğini dile getirdi.

Kentte 930 kişinin çağrı merkezini aradığına değinen Sezgin, şöyle konuştu:

"Hizmet, vatandaşımıza ulaştırılıyor. Vatandaşlarımızın evden çıkmadan temel ihtiyaçları karşılanacak. Sağlık ihtiyacı olan vatandaşımızın pansuman gibi, yerinde sunulabilecek sağlık hizmetleri, bizzat eve gidilerek veriliyor. Hastaneye ulaştırılması gerekiyorsa, ambulansla ulaşım sağlanıyor. Evlere yardım götüren personel mutlaka sağlık tedbirleri alıyor. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezini meşgul etmemesi önem arz ediyor. Böyle önemli günlerde 112'nin, anlamına uygun şekilde kullanılması gerekiyor. Vatandaşımız gerçekten 112'yi arıyorsa, arama nedeni bir ihtiyaçtan kaynaklanmalı. Gereksiz meşgul edilmemesi gerekir. Bu konuda duyarlılık istiyoruz. Vatandaşımıza hizmet ulaştırma konusunda personellerimizle burada hazırız."

- "Medyanın bu konudaki desteğine ihtiyacımız var"

Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan da yasağın ilk gününde 65 yaş üstü vatandaşlardan çok yoğun talep aldıklarını ifade etti.

Bir vatandaştan 90 yaşındaki babasının tıraş ettirilmesi yönünde talep geldiğini vurgulayan Çalışkan, "Yeni başlayan bir süreç olmasından dolayı, yavaş yavaş bir farkındalık oluşuyor. Medyanın bu konudaki desteğine ihtiyacımız var. Çünkü vatandaşımızın kafası karışık. Böyle bir hizmeti çok da beklemiyorlar. Bugün 342 vatandaşımızın ihtiyacı karşılandı. Temel gıda ve hijyen maddelerinin yanı sıra yurt dışından gelen bir kişinin Alman ekmeği, Alman eti talebi oldu. Kolonyası bitenin araması gibi ilginç isteklerle de karşılaştık." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kitap siparişleri yüzde 50 arttı
23 Mart 2020 14:27		 Prof. Dr. Ceyhan açıkladı: Pandemi üç yolla bitebilir
23 Mart 2020 13:21
'Koronavirüs'e uyarladığı şarkılarla evde kalanları eğlendiriyor
23 Mart 2020 11:18		 'Evde kalın' uyarısına rağmen ormanda güreş tuttular
23 Mart 2020 09:38
Virüs Galatasaray'a sıçradı... 2. Başkan'da virüs tespit edildi
23 Mart 2020 09:32		 Siyasiler de 'evde kal'dı
23 Mart 2020 07:30
Ülkenin batı kesimi parçalı ve çok bulutlu olacak - Haritalı
23 Mart 2020 06:30		 Türkiye'nin korona virüs mücadelesi: Son 24 saatte neler yaşandı?
23 Mart 2020 00:15
Erbaş'tan korona virüs paylaşımı: Yatsı ezanı sonrası...
23 Mart 2020 00:15		 Görevdeki anne ve babalarını evde bekleyen çocuklardan herkese 'evde kalın' çağrısı
22 Mart 2020 23:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:53 - Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu arayıp başsağlığı diledi14:50 - Bilim Kurulu toplandı... Bakan Koca kararları açıklayacak14:46 - HSK'dan 'adliyelerde esnek çalışma' açıklaması14:42 - İtalya'da, hayatını kaybeden ilk 3 bin kişi incelendi14:40 - Bir banka daha kredi taksiti ödemelerini erteledi14:37 - Sosyal medyadan 'uzaktan eğitim' manzaraları14:35 - İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısında rekor artış14:27 - Kitap siparişleri yüzde 50 arttı14:21 - YÖK Dersleri Platformu öğrencilerin erişimine açıldı14:18 - Feyzioğlu'ndan, koronavirüsten etkilenen avukatlar için destek talebi
14:14 - Bakan Selçuk'tan, ertelenen EKPSS'nin içeriğine yönelik açıklama14:04 - Bankalar koronavirüse karşı ekonomiyi destek paketleriyle savunuyor13:59 - Bakan Ziya Selçuk'tan Ücretli öğretmenler için açıklama13:57 - Kılıçdaroğlu'ndan 13 maddelik koronavirüs önerisi13:49 - Diyanet, WhatsApp grupları ile manevi destek sunacak13:45 - Kilosu 230 TL, en küçüğü 3 kilo13:41 - Ziraat Katılım'dan işletmelere personel gideri için ek limit13:38 - MSB: 2. Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüsün yarattığı zararlar için açıklanan 100 milyarlık destek paketini yeterli buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ek idari izin genelgesinde yer alan 5 önemli düzenleme
3 banka, kredi ödemelerini erteledi
Virüs Galatasaray'a sıçradı... 2. Başkan'da virüs tespit edildi
Soylu: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Bakan Ziya Selçuk'tan Ücretli öğretmenler için açıklama
4 HDP'li Belediye Başkanı'nın yerine kayyum atandı
Adliye ve noterlerde nöbet sistemine geçildi
Polis karantinadan kaçan kadının etrafını sardı
Çalışanlar, emekli maaş ve ikramiyelerini nasıl öğrenebilir?
Sicil affı geliyor cezalar erteleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
the eyes of the darkness kitabı 1
sağlıkçılar için saat 21,00 de alkış yapılması 1
Italya'da 651 kisinin ölmesi 1
eba tv'de adnan menderes'in idamının yayınlanması 1
evde tuvalet kağıdı sektirmek 2
trt eba tv 1
Toni Morrison 1
Yuval Noah Harari 1
italya'da 627 kişinin ölmesi 1
65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı 4
SON İLANLAR
Erzurum Büyükşehir Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İçişleri Bakanlığı 15 denetçi yardımcısı alacak
Afyon Sultandağı Belediyesi 1 İstatistikçi alacak
Kulu Belediyesi 9 memur almak için ilana çıktı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam