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Şüpheli vakaya müdahale edildi... Evde olması gereken çocuklar o anları izledi

İstanbul Bahçelievler'de parkta rahatsızlanan şüpheli bir hastaya, özel kıyafetli 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bu sırada evlerinde olması gereken çocukların ise hastanın yanında sağlık ekiplerini izlemesi dikkat çekti.
 23 Mart 2020 13:26
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Şüpheli vakaya müdahale edildi... Evde olması gereken çocuklar o anları izledi

Edinilen bilgilere göre olay sabah saatlerinde Yenibosna Şehit Güven Kösen Parkı'nda yaşandı. Rahatsızlanan şüpheli bir şahıs için sağlık ekipleri olay yerine çağrıldı. Özel koruyucu kıyafetlerini giyen sağlık ekipleri, rahatsızlanan adama müdahale etti. Şahıs 112 ekipleri tarafından dikkatle ambülansa yerleştirilirken, virüsün yayılmasını önlemek için iptal edilen okullar nedeniyle evde olması gereken çocuklar ise sağlık ekiplerinin yanından ayrılmadı.

Hastanın ambulansa bindirilmesini izleyen çocuklar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Hastanın ambulansa bindirilmesini ardından da çevreden geçen vatandaşların ambulansın içerisini görmeye çalışması dikkat çekti. Şüpheli hastayı alan ambulans, hastaneye doğru hareket etti.
İhlas Haber Ajansı
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