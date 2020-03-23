1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Prof. Dr. Ceyhan açıkladı: Pandemi üç yolla bitebilir

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandeminin üç yolla bitmesi mümkün. Ya insanların önemli bir kısmı bağışık hale gelecek ve virüs artık yayılamayacak ya da aşı bulunacak ve aşı ile insanlar bağışık hale getirilecek. Üçüncü olarak virüs mutasyona uğrayacak ve insandan insana bulaşma özelliğini kaybedecek
 23 Mart 2020 13:21
Yazdır
Prof. Dr. Ceyhan açıkladı: Pandemi üç yolla bitebilir

ANKARA (AA) - YEŞİM SERT KARAASLAN - Dünya genelinde çok sayıda ülkede görülen ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), insanların virüse bağışıklık kazanması, etkin bir aşının bulunması ya da virüsün zaman içinde mutasyona uğraması sonucu etkisini yitirebileceği bildirildi.

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşı çalışmaları ve Kovid-19 pandemisinin (salgın) seyri hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 11 Mart'ta pandemi ilan ettiği koronavirüs kaynaklı Kovid-19'dan korunmada ilk kuralın hijyen olduğunu belirten Ceyhan, herkesin bireysel olarak başta el temizliği olmak üzere sağlık görevlilerince belirtilen kurallara uygun davranmasının önem taşıdığını söyledi.

Yeni tip koronavirüsün kuluçka döneminde, hastalarda hiçbir belirti göstermediği süreçte insandan insana bulaşabildiğine dikkati çeken Ceyhan, "Hastalığın kuluçka süresi 2 ila 14 gün arasında değişiyor. Bu virüs, grip, menenjit, zatürre, suçiçeği, kızamık gibi damlacık yoluyla bulaşıyor. SARS ve MERS'te ise hastalık, bulgular başladıktan sonra bulaşabiliyordu ama Kovid-19'da kuluçka döneminde hastalık bulaşıyor. Bu nedenle tedbirli olmak, sosyal izolasyona ve hijyene dikkat etmek hayati öneme sahip." dedi.

- "Aşı çalışmaları ne kadar başarılı olacak bilmiyoruz"

Prof. Dr. Ceyhan, Kovid-19'un koronavirüs ailesinde yer alan MERS ve SARS'tan daha hızlı yayılım gösterdiğine dikkati çekti.

Yeni tip koronavirüsün SARS ve MERS ile kıyasladığında daha bulaşıcı olduğuna işaret eden Ceyhan, "MERS'in bulaşıcılık katsayısı 2 idi, SARS'ın 1,8. Oysa Kovid-19'un yaklaşık 3." ifadesini kullandı.

Grip ve pnömokok aşılarının yeni tip koronavirüse karşı bir koruyuculuğu olmadığına değinen Ceyhan, aşı çalışmalarının sürdüğünü hatırlattı.

"Aşı bulunacak mı, aşı çalışmaları ne kadar başarılı olacak bilmiyoruz. Bir garantisi yok." diyen Prof. Dr. Ceyhan, ABD'nin başlattığı aşı çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:

"ABD'nin çalıştığı aşı farklı. Daha önce SARS için geliştirdikleri ve kullanılamayan aşının Kovid-19 için etkili olup olmadığına bakıyorlar. Çünkü, Kovid-19 ile SARS genetik olarak yüzde 85 benzerlik gösteriyor. Bu nedenle etkili olup olmayacağını inceliyorlar."

- "SARS'ta virüs muhtemelen mutasyona uğradı ve bitti"

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Kovid-19'un farklı kıtalarda görülmesinin pandemik bir hastalık olduğunu gösterdiğine işaret etti.

Pandeminin 3 yolla bitmesinin mümkün olduğunu anlatan Ceyhan, şunları kaydetti:

"Ya insanların önemli bir kısmı bağışık hale gelecek ve virüs artık yayılamayacak ya da aşı bulunacak ve aşı ile insanlar bağışık hale getirilecek. Üçüncü olarak virüs mutasyona uğrayacak ve insandan insana bulaş özelliğini kaybedecek. Pandemi ancak bu üç yoldan biriyle bitecek. Örneğin, SARS'ta virüs muhtemelen mutasyona uğradı ve o şekilde bitti."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kitap siparişleri yüzde 50 arttı
23 Mart 2020 14:27		 Babasını tıraş ettirmek isteyen de kolonyası biten de 112'yi aradı
23 Mart 2020 12:58
'Koronavirüs'e uyarladığı şarkılarla evde kalanları eğlendiriyor
23 Mart 2020 11:18		 'Evde kalın' uyarısına rağmen ormanda güreş tuttular
23 Mart 2020 09:38
Virüs Galatasaray'a sıçradı... 2. Başkan'da virüs tespit edildi
23 Mart 2020 09:32		 Siyasiler de 'evde kal'dı
23 Mart 2020 07:30
Ülkenin batı kesimi parçalı ve çok bulutlu olacak - Haritalı
23 Mart 2020 06:30		 Türkiye'nin korona virüs mücadelesi: Son 24 saatte neler yaşandı?
23 Mart 2020 00:15
Erbaş'tan korona virüs paylaşımı: Yatsı ezanı sonrası...
23 Mart 2020 00:15		 Görevdeki anne ve babalarını evde bekleyen çocuklardan herkese 'evde kalın' çağrısı
22 Mart 2020 23:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:53 - Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu arayıp başsağlığı diledi14:50 - Bilim Kurulu toplandı... Bakan Koca kararları açıklayacak14:46 - HSK'dan 'adliyelerde esnek çalışma' açıklaması14:42 - İtalya'da, hayatını kaybeden ilk 3 bin kişi incelendi14:40 - Bir banka daha kredi taksiti ödemelerini erteledi14:37 - Sosyal medyadan 'uzaktan eğitim' manzaraları14:35 - İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısında rekor artış14:27 - Kitap siparişleri yüzde 50 arttı14:21 - YÖK Dersleri Platformu öğrencilerin erişimine açıldı14:18 - Feyzioğlu'ndan, koronavirüsten etkilenen avukatlar için destek talebi
14:14 - Bakan Selçuk'tan, ertelenen EKPSS'nin içeriğine yönelik açıklama14:04 - Bankalar koronavirüse karşı ekonomiyi destek paketleriyle savunuyor13:59 - Bakan Ziya Selçuk'tan Ücretli öğretmenler için açıklama13:57 - Kılıçdaroğlu'ndan 13 maddelik koronavirüs önerisi13:49 - Diyanet, WhatsApp grupları ile manevi destek sunacak13:45 - Kilosu 230 TL, en küçüğü 3 kilo13:41 - Ziraat Katılım'dan işletmelere personel gideri için ek limit13:38 - MSB: 2. Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüsün yarattığı zararlar için açıklanan 100 milyarlık destek paketini yeterli buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ek idari izin genelgesinde yer alan 5 önemli düzenleme
3 banka, kredi ödemelerini erteledi
Virüs Galatasaray'a sıçradı... 2. Başkan'da virüs tespit edildi
Soylu: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Bakan Ziya Selçuk'tan Ücretli öğretmenler için açıklama
4 HDP'li Belediye Başkanı'nın yerine kayyum atandı
Adliye ve noterlerde nöbet sistemine geçildi
Polis karantinadan kaçan kadının etrafını sardı
Çalışanlar, emekli maaş ve ikramiyelerini nasıl öğrenebilir?
Sicil affı geliyor cezalar erteleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Toni Morrison 1
21.03.2020 sahillerin insan dolu olması 1
Italya'da 651 kisinin ölmesi 1
italya'da 627 kişinin ölmesi 1
fenerbahce erkek basketbol takımında coronavirüs çıkması 1
Yuval Noah Harari 1
4 hdp'li belediyeye kayyum atanması 1
türk kızılayı'nın erbile'e maske yardımı 1
23.03.2020 işe gidenler 4
evde tuvalet kağıdı sektirmek 2
SON İLANLAR
Erzurum Büyükşehir Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İçişleri Bakanlığı 15 denetçi yardımcısı alacak
Afyon Sultandağı Belediyesi 1 İstatistikçi alacak
Kulu Belediyesi 9 memur almak için ilana çıktı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam