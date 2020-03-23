Sosyal mesafe önlemi, Almanya'da koronavirüsün yayılmasını durdurmaya başladı

Almanya Halk Sağlığı Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, yaptığı son dakika açıklamasında, Almanya'daki yeni corona virüs salgınında yaşanan artışın, sosyal mesafe önlemleri sayesinde ilk kez durağan bir döneme girdiğinin işaretlerinin görüldüğünü açıkladı.

Wieler, "Salgındaki büyüme eğrisinin hafif bir şekilde düzleştiğine dair işaretler görüyoruz, ancak bunu çarşamba günü kesin olarak onaylayabileceğim" ifadelerini kullandı.

Weiler, Almanya'da şimdiye kadar alınan okul kapatma, el yıkama talimatları ve halka açık toplantıların durdurulması gibi tedbirlerin oldukça etkili olduğunu açıkladı.

Ülkede corona virüs nedeniyle 26 bin 159 vaka ve 106 ölüm bildirildi.